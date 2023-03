'Ventspils' otrajā mačā zaudē Tartu basketbolistiem; sērijā būs izšķirošā spēle

"Ventspils" komanda piektdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla otrajā spēlē zaudēja Nikolaja Mazura vadītajai "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienībai, kas sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savā laukumā notikušajā mačā ventspilnieki zaudēja ar rezultātu 79:88 (23:24, 20:26, 15:15, 21:23).

Kurzemniekiem ar 19 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Guntis Sīpoliņš, 15 punktus guva un sešas bumbas zem groziem izcīnīja Artūrs Ausējs, bet pa 11 punktiem bija Emanuēlam Vembi un Linardam Jaunzemam.

Viesu komandā 21 punktu guva Andrijs Vojnalovičs un 20 punktus pievienoja Džiteuriuss Gordons.

Piektdien Tartu notikušajā spēlē ventspilnieki realizēja 18 no 33 tālmetieniem jeb 55%, astoņus no tiem iemetot Ausējam, bet trešdien Kurzemes kluba basketbolisti no tikpat izpildītajiem "trejačiem" grozā raidīja astoņus jeb 24%.

Sērijas izšķirošā spēle notiks sestdien Tartu, kur noskaidrosies Slobožanskas "Prometey" un "Viimsi" dueļa uzvarētājas pretiniece pusfnālā.

Pirmajā mačā ventspilnieki viesos uzvarēja ar rezultātu 90:80.

Citās sērijās Slobožanskas "Prometey" ar 1-0 ir vadībā pret "Viimsi", bet Tallinas "Kalev"/"Cramo" - pret "Ogri".

Kā pirmā finālčetrinieku sasniegusi "VEF Rīga", kas ar 2-0 pārspēja Raplas "Avis Utilitas" un pusfinālā tiksies ar Tallinas un Ogres komandu pāra uzvarētāju.

Fināltunīrs notiks 7. un 8.aprīlī Tallinā.

Latviju turnīrā pārstāv sešas komandas - "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja". Igaunija ir pārstāvēta ar deviņām komandām - "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Tallinas "Kalev"/"Cramo", Tallinas "TalTech", Raplas "Avis Utilitas", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/"Audentes", "Viimsi" un jaunpienācēja "Keila". Tāpat turnīrā sacenšas arī Ukrainas komanda Slobožanskas "Prometey". Ukrainas vienība LIBL sacensībās piedalās pirmoreiz.

Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad piedalījās 15 komandas. "Final 4" turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.

Pērn par LIBL čempioniem tika kronēti "VEF Rīga" basketbolisti, kuri izšķirošajā mačā pārspēja "Viimsi", bet bronzas godalgas izcīnīja "Parnu Sadam".