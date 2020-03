'Ventspils' pēc Turcijas kluba uzbrukuma izrādes izkrīt no Eiropas kausa

Latvijas basketbola klubs "Ventspils" trešdien piekāpās Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) ceturtdaļfināla kārtas atbildes spēlē, mājās ar rezultātu 90:112 (11:34, 24:30, 25:23, 30:25) atzīstot "Bahčešehir Koleji" vienības pārākumu.

Tādējādi pusfinālā iekļuva "Bahčešehir Koleji" vienība, kas pirmajā mačā Stambulā bija pārāka ar rezultātu 78:77. Pāra uzvarētājs tika noskaidrots divu spēļu summā.

Viesi jau no spēles pirmās minūtes demonstrēja sev tipisko individuālo basketbolu, taču šoreiz Turcijas komanda grozam uzbruka ar apbrīnojamu metienu precizitāti. Treja Goldena un Dvaita Hārdija centieni ļāva "Ventspils" pretiniekiem pirmajā desmitminūtē uzvarēt ar rezultātu 34:11.

Spēles garšu uzbrukumā ventspilnieki sajuta otrajā ceturtdaļā, tomēr ieskrējušos "Bahčešehir" vilcienu vairs nebija iespējams apturēt, viesu līderiem realizējot neskaitāmus sarežģītus metienus. Tempu turēja līdzi arī "Ventspils", kura atlikušajā spēles gaitā pat uzvarēja, tomēr pietuvoties diži tuvāk par 20 punktu deficītu mājinieki nespēja.

Brīžiem neticamu sniegumu rādīja Trejs Goldens, kurš sakrāja 41 punktu un 11 rezultatīvas piespēles. Saspēles vadītājs trāpīja deviņus no 12 divpunktu metieniem, kā arī septiņus no 13 tālmetieniem. Viesu komanda trāpīja 59,2% divpunktu metienu (29/49), kā arī 53,9% trīspunktniekus (14/26).

Mājinieku labā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Timotijs Šortss, kura kontā arī deviņas piespēles, bet 19 punktus sakrāja Raiens Luters.

Tādējādi no starptautiskiem turnīriem šosezon izkritušas visas Latvijas basketbola komandas. Neviena Latvijas vīriešu basketbola komanda kāda turnīra labāko astotniekā nebija piedalījusies kopš 2012. gada, kad "Ventspils" sasniedza FIBA Izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālu.

Turcijas vienība pusfinālā tiksies ar Orhūsas "Bakken Bears" komandu no Dānijas, kas divu spēļu summā pieveica Minskas "Cmoki", kurā par trenera asistentu strādā bijušais Latvijas izlases basketbolists Edmunds Valeiko.

Portāls "Delfi" piedāvāja teksta tiešraidi no olimpiskā centra "Ventspils", kurā var lasīt detalizētāku mača notikumu aprakstu.

Turcijas kluba basketbolisti pasakās klātesošajiem līdzjutējiem.

Tādējādi no eirokausiem izkritusi arī pēdējā Latvijas basketbola komanda. "Ventspils" divu spēļu summā piekāpusies ar 24 punktu deficītu.

Spēle noslēgusies. "Ventspils" - "Bahčešehir Koleji" 90:112

86:110Goldens trāpa tālmetienu. Viņam jau 41 punkts! Saspēles vadītājs trāpījis deviņus no 12 divpunktu metieniem, kā arī septiņus no 13 tālmetieniem.

88:110Ķilps caurgājienā atzīmējas ar divpunktnieku. Laukumā nācis arī viņa Latvijas U-18 sudraba izlases komandas biedrs Dāvids Vīksne.

82:103Trīs minūtes pirms spēles beigām laukumā devies 18 gadus vecais Kristaps Ķilps. Luters trāpa vēl vienu tālmetienu un gūst savu 15. punktu.

74:100Turcijas klubs ar tālmetienu un 2+1 sasniedz 100 punktu atzīmi. Vēl pamatlaikā atlikušas piecas minūtes.

67:941,85 metrus garais Vašpuns gandrīz pārtriec bumbu pāri Matiangam! Pēc epizodes smaidīgie basketbolisti apmainās ar "piecēm".

67:91Gulbis trāpa tālmetienu. Kaufmanis, skrienot aizsardzībā, komandas biedram uzsauc "davai, nosedzam". Ventspilniekiem par nespēlēšanu līdz galam nevar pārmest.

64:91Viesi uz mājinieku presingu visa laukuma garumā atbild ar skaistu "gaisiņu".

Noslēgusies trešā ceturtdaļa. "Ventspils" - "Bahčešehir" 60:87

60:87Zaķis trāpa tālmetienu un dabū izlādēt emocijas. Minūtes pārtraukums viesiem.

57:87Zaķis vairākas epizodes pēc kārtas uzņemas cīnīties pret NBA pabijušo Matiangu. Rezultāti dažādi, bet Zaķi cīņa noteikti ir "uzvilkusi". Bērziņš ātrajā uzbrukumā triec bumbu grozā no augšas.

53:87Spēle šodien nav padevusies Zaķim, kurš izmēģina veiksmi no trīspunktu līnijas arī trešo reizi, bet netrāpa. Otrā laukuma galā Klārks divus uzbrukumus pēc kārtas realizē nevajadzīgi sarežģītus pustālos metienus pēc pagrieziena. Otrajā amerikānis pat izprovocēja piezīmi.

50:79Bērziņš jeb Bonis realizē arī tālmetienu.

47:76Turpinām otrajā ceturtdaļā iesākto praksi apmainīties ar punktiem. Pirmie punkti pēc agresīva caurgājiena Jānim Bērziņam.

39:70Goldens puslaika pārtraukumā spēles garšu nav pazaudējis. Precīzs tālmetiens un jau 30 punkti. Lielākā daļa no tiem bijuši pēc ne pašiem vieglākajiem metieniem.

39:64Šortss trāpa divus metienus pēc kārtas. "Ventspils" izteikti agresīvi cenšas segt. Visu cieņu arī Kurzemes pilsētā sanākušajai publikai, kuras apgriezieni pēc sekmīgiem uzbrukumiem nav mazinājušies.

Sācies otrais puslaiks!

Ventspilnieku labā desmit punktus guvis Raiens Luters, bet pa septiņiem punktiem Māris Gulbis un Timotijs Šortss. Viesu rindās 24 punkti Trejam Goldenam, 13 "ači" Džamalam Džounsam, bet divi punkti un 13 bumbas zem groziem Mangokam Matiangam.

Noslēdzies pirmais puslaiks. "Ventspils" - "Bahčešehir" 35:64Otrajā ceturtdaļā zaudēts vien ar rezultātu 24:30. Pēdējo minūšu laikā labākus rezultātus šķietami deva mazliet agresīvāka aizsardzība "pick-and-roll" sadarbībās. Tomēr ejams vēl tāls ceļš, lai kaut vai šis mačs būtu ciešāks.

Maču ar savu klātbūtni pagodinājis arī LBS prezidents Raimonds Vējonis.

30:59Uzteikt var Čavaru, kurš pie pretinieku groza savācis trīs no ventspilnieku astoņām atlēkušajām bumbām. Šoreiz pēc tās arī pirmie viņa punkti.

26:57Beidzot arī otrā laukuma pusē no groza noņemts lāsts. Taču tas nekam nelīdz, ja Turcijas komanda ar 75% uzbrūk no divpunktu līnijas, bet 67% no trīspunktu.

16:47Raiens Lūters iedzīvina OC "Ventspils". Precīzs tālmetiens un lidojums ātrajā uzbrukumā, kas noslēdzas ar skaistu triecienu grozā. "Taimautu" ņem viesi.

14:47Turcijas komanda spēlē ar milzīgu pārliecību. Katrs precīzais metiens tiek pavadīts ar mutes brūķēšanu. Ļoti liels īpatsvars uz individuālām, bet sekmīg`m darbībām

Ventspilniekiem iekritis tikai viens no 11 tālmetieniem. Lielākā daļa bijuši brīvi...

11:39Pie iespējas izpausties tiek NBA pieredzi guvušais Džonsons, kurš vispirms ar muguru pret grozu tiek pie 2+1 pret Gludīti, bet tad pēc īslaicīga apjukuma triec bumbu grozā no augšas. Minūtes pārtraukums.

Noslēgusies pirmā ceturtdaļa. "Ventspils" - "Bahčešehir" 11:34Kaufmanis pēdējā mājinieku uzbrukumā netrāpa tālmetienu. Pretī tiek saņemts "sirēnlauzis" – Hārdija tālmetiens. Pirmā ceturtdaļa bijusi pamatīga "aukstā duša".

10:28Goldens pāriet pāri laukumam un nekavējoties trāpa tālmetienu. Amerikāņu saspēles vadītājam jau 13 punkti. Turcijas kluba leģionāri rāda izcilu individuālo meistarību.

10:23Laukuma saimniekiem no stīpas izkrīt ārā divi brīvi tālmetieni. Klāvs Čavars atrod iespēju vēl uzbrukt trešo reizi, bet arī neveiksmīgi. Čavars pēc sprintiņa laukuma garumā gan liedz iespēju pretiniekiem, bet uz to ar ātrajā uzbrukumā izprovocētu noteikumu pārkāpumu atbild Vašpuns. Trāpīts tikai viens "sodiņš".

9:23Nepilnas trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām viesiem laukumā dodas arī pirmais turku basketbolists.

9:18Ventspilniekiem pagaidām problēmas sagādā viesu ārējās līnijas spēlētāju nobremzēšana. Daži no metieniem bijuši sarežģīti, bet arī "Ventspils" nav spējusi tos liegt.

Ja vienā laukuma pusē vietējo komandu atbalsta "A Sektors", tad Turcijas vienībai līdzi esot ieradusies 20 cilvēku atbalsta grupa. Viņi pēc viesu groziem arī ir itin labi dzirdami.

5:10Džounss ar otro precīzo tālmetienu piespiež Artūram Visockim-Rubenim pieprasīt minūtes pārtraukumu.

5:4Kaufmanis ar brīvu tālmetienu panāk "Ventspils" komandai pirmo vadību šodien. Ventspilī jau no pirmajām minūtēm skaļa publika, ko šķietami iedzīvinājuši vairāki akrobātiskie groza gūšanas mēģinājumi soda laukumā.

2:2Spēles ievadā Zaķis un Džounss apmainās ar efektīgiem triecieniem grozā no augšas. Pret Zaķi pirmajā uzbrukumā lidojuma fāzē arīdzan pārkāpa noteikumus, bet precīzs soda metiens izpalika.

BK "Ventspils" pamatpiecnieks: Timotijs Šortss, Jānis Kaufmanis, Māris Gulbis, Raiens Luters, Ronalds Zaķis."Bahčešehir" pamatpiecnieks: Trejs Goldens, Dvaits Hārdijs, Džamals Džounss, Kamerons Klārks, Mangoks Matiangs.

Mačs zīmīgs ar to, ka starptautiskos turnīros neviena Latvijas vīriešu basketbola komanda nav piedalījusies labāko astotniekā kopš 2012. gada, kad "Ventspils" sasniedza FIBA Izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālu.

"Ventspils" šosezon lomas sadalījusi krietni brālīgāk, astoņiem komandas spēlētājiem vidēji mačā izceļoties ar vismaz 9,9 punktiem, bet ne vairāk kā 12,6 "ačiem". Pēdējā pašmāju čempionāta spēlē tika pieveikta "Valmiera Glass"/ViA vienība ar rezultātu 98:74.

Zīmīgu sakarību arī var saskatīt komandas pēdējā mačā Turcijas čempionātā, kurā komandas rezultatīvākais spēlētājs (21,0 punkti spēlē) Trejs Goldens pat nedevās laukumā, bet Dvaits Hārdijs (12,8 punkti) nospēlēja vien septiņas minūtes. "Bahčešehir" komanda "atdotā" spēlē ar 54:85 piekāpās "Pinar Karšijaka" vienībai.

Pretinieku komanda pārsvarā balstās uz viesspēlētāju meistarību, sešas galvenās komandas lomas aizpildot tieši leģionāriem. Kā tas raksturīgi Turcijas komandām, spēlētāju vārdi ir skaļāki nekā pašas vienības saspēlētība. Džadžuans Džonsons 2011./12. gada sezonas laikā pavadījis arī 36 spēles Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Bostonas "Celtics" sastāvā.

Ventspils komandas uzdevumu šīs dienas spēlē izteikt pietiekami vienkārši – komandai nepieciešama uzvara ar divu punktu pārsvaru.