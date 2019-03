Vestbruks sadusmots par līdzjutēju, iespējams, rasistiskiem izteikumiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Oklahomsitijas "Thunder" zvaigzne Rasels Vestbruks ir saniknots par Jūtas "Jazz" līdzjutēju, iespējams, rasistiskiem izteikumiem viņa virzienā.

"Thunder" vienība pirmdien viesos ar 98:89 uzvarēja "Jazz", bet pats Vestbruks atzīmējās ar 23 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Mača laikā Vestbruks apmainījās asiem vārdiem ar kādu no tribīnē sēdošajiem pāriem.

"Zvēru pie Dieva, es tevi piedauzīšu, tevi un tavu sievu," teica Vestbruks video fragmentā, ko interneta vietnē "Twitter" publicēja žurnālists Ēriks Vudjārds.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy