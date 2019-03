Video: 'Clippers' basketbolisti priecājas par skeptiķu kļūdainajām prognozēm un svin iekļūšanu 'play-off'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Losandželosas "Clippers" basketbolisti otrdien garantēja sev vietu izslēgšanas spēlēs, un to viņi nosvinēja ģērbtuvē pēc mača.

"Clippers" otrdien ar rezultātu 122:111 pārspēja Minesotas "Timberwolves", izcīnot 45. uzvaru 75 spēlēs. Tas viņiem septiņas spēles pirms regulārā čempionāta beigām garantēja vietu izslēgšanas spēlēs. Pirms sezonas reti kurš atļāvās "Clippers" basketbolistiem atvēlēt vietu Rietumu konferences TOP 8.

"ESPN pirms sezonas mums prognozēja 33 uzvaras. Tas ir tas, ko viņi teica. Čārlzs Bārklis prognozēja 33 uzvaras, Lasvegasa arī prognozēja 33 uzvaras, bet mēs spēlēsim izslēgšanas spēlēs," saviem spēlētājiem sacīja "Clippers" galvenais treneris Doks Riverss. Pēc viņa runas spēlētāji vēra vaļā šampanieša pudeles un sāka svinēt šo panākumu.

This is the start. pic.twitter.com/k1251e8jtx

"Our guys bought in. Now we're in. We gotta keep pushing."

- @DocRivers pic.twitter.com/BygOKNEhfZ