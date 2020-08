Losandželosas “Clippers” uzbrucējs Markuss Moriss Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu sestajā spēlē apzināti šķietami uzkāpa uz Dalasas “Mavericks” līdera Lukas Dončiča sāpošās potītes.

Dončičs sērijā pret “Clippers” savainoja kreisās kājas potīti, tomēr savainojums nav tik nopietns, lai nevarētu turpināt spēlēt. Sērijas sestajā mačā izskatījās, ka Moriss vienā no apzināti uzkāpa uz Dončiča kājas. Viņš spēra soli uz priekšu, bet tad nedaudz pastiepās, lai trāpītu pretinieku komandas līderim uz kājas.

Here’s a great look that demonstrates how reasonable it is to wonder if #Clippers #MarcusMorris intentionally stepped on #Mavs #LukaDoncic pic.twitter.com/XQTGM5vZB9