Video: Dāvis Bertāns ar Donovanu Mičelu un citām NBA zvaigznēm aizvada treniņus Spānijā

Viens no Latvijas labākajiem spēlētājiem Dāvis Bertāns šonedēļ Spānijā aizvada treniņus ar vairākām Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigznēm.

Treniņus Andalūzijā rīko NBA Spēlētāju asociācija. Bez Oklahomasitijas "Thunder" pārstāvošā Bertāna un Klīvlendas "Cavaliers" līdera tajos piedalās arī tādi spēlētāji kā Kristapa Porziņģa komandas biedrs Bostonas "Celtics" rindās Džeilens Brauns, Stīvenss Adamss (Memfisas "Grizzlies" un citi. Kopumā nodarbībās piedalās 20 NBA basketbolisti.

Meanwhile in Spain @TheNBPA in the Sanctuary is making things happen pic.twitter.com/PQ5OSUJ9M9