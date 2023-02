Video: G līgā spēlējošais Maklangs uzvar NBA 'slam dunk' konkursā

G līgā spēlējošais aizsargs Maks Maklangs, kurš ir Filadelfijas "76ers" paspārnē, sestdien uzvarēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles programmā iekļautajā "slam dunk" konkursā.

24 gadus vecais amerikānis NBA aizvadījis divas spēles pagājušajā sezonā Čikāgas "Bulls" un Losandželosas "Lakers" sastāvos. Pirms šīs sezonas "76ers" ar 1,88 metrus garo basketbolistu noslēdza divvirzienu līgumu un patlaban viņš spēlē G līgas vienībā Delavēras "Coats".

Maklangam uzvaru atnesa bumbas trieciens grozā no augšas pēc 540 grādu pagrieziena. Basketbolists par trīs no četriem saviem "dankiem" nopelnīja maksimālos 50 punktus, fināla duelī ar 100:98 uzvarot Treju Mērfiju no Ņūorleānas "Pelicans".

"Esmu ļoti laimīgs un pateicos NBA par sniegto iespēju," pēc uzvaras teica Maklangs.

Vēl sestdien tālmetienu konkursā nepārspēts bija Damjans Lilards no Portlendas "Trail Blazers", bet meistarības konkursā uzvarēja komanda "Jazz", kuras sastāvā bija Zvaigžņu spēles saimnieces Jūtas "Jazz" pārstāvji Džordans Klārksons, Volkers Keslers un Kolins Sekstons.

NBA Visu zvaigžņu spēle Soltleiksitijā norisināsies svētdien.