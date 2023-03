Video: Haotisks uzbrukums noslēdzas ar uzvaru nesošo 'sirēnlauzi'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionāta spēlē ceturtdien Klīvlendas "Cavaliers" dramatiski izrāva uzvaru pār Bruklinas "Nets", pēdējo sekunžu tālmetienu no laukuma stūra realizējot Izakam Okoro.

Pamatlaika izskaņā "Cavaliers" bija iedzinējos ar 113:114. Donovans Mičels ar soda metienu rezultātu varēja izlīdzināt, taču viņš nebija precīzs. Klīvlendas basketbolisti bumbu saglabāja, izspēlēja haotisku uzbrukumu, kura noslēgumā Okoro 0,7 sekundes pirms pamatlaika beigām trāpīja tālmetienu. Mačs tā arī noslēdzās ar rezultātu 116:114.

WILD CAVS SEQUENCE 😮

ISAAC OKORO HITS THE DAGGER FOR THE WIN‼️ pic.twitter.com/mJkxZREtDG