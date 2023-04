Video: Jangs ar 'ledus aukstu' metienu pagarina sēriju pret 'Celtics'

Uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences ceturtdaļfināla piektajā spēlē guva Atlantas "Hawks", tādējādi pagarinot sēriju pret Bostonas "Celtics". Uzvaru viesiem no Atlantas nodrošināja aukstasinīgs līdera Trē Janga tālmetiens.

"Hawks" izbraukumā guva uzvaru ar 119:117 (30:27, 28:39, 24:26, 37:25), sērijā līdz četrām uzvarām pietuvojoties līdz 2-3.

Uzvaru Atlantas komandai nodrošināja tāls Janga metiens vien 1,8 sekundes pirms pamatlaika beigām, tobrīd "Hawks" atrodoties iedzinējos ar 116:117.

Ice Trae to extend the series 🥶

"Hawks" noslēdzošajā ceturtdaļā veica lielisku atspēlēšanos, jo vēl piecarpus minūtes līdz pamatlaika beigām "Celtics" bija vadībā ar 12 punktu pārsvaru (111:99).

Atlantas komandā tieši Jangs ar 38 punktiem bija rezultatīvākais spēlētājs. Viņam arī 13 rezultatīvas piespēles. Savukārt 22 punkti Džonam Kolinsam. Tikmēr "Celtics" sastāvā 35 punktus iemeta Džeilens Brauns.

Sērijas nākamais mačs ceturtdien notiks jau "Hawks" laukumā.

Savukārt Rietumu konferences otro kārtu sasniegusi Denveras "Nuggets", kas piektajā spēle savu skatītāju priekšā ar 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32) uzvarēja Minesotas "Timberwolves", sērijā uzvarot ar 4-1.

"Nuggets" labā kārtējo "triple-double" guva Nikola Jokičs, kuram 28 punkti, 17 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles. Rezultatīvākais tikmēr ar 35 punktiem bija Džamals Marejs. Savukārt Minesotas komandā 29 punktus iemeta Entonijs Edvardss, bet 26 punkti un 11 atlēkušās bumbas Karlam Entonijam Taunsam.

The Nuggets climb their way back to the semifinals ⛰️ pic.twitter.com/qBpvCD5B6R