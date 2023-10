Video: Karija solo izrāde atnes 'Warriors' pēdējo sekunžu uzvaru

Stefens Karijs naktī uz ceturtdienu iemeta tālmetienu pēdējās sekundēs, kas nodrošināja Goldensteitas "Warriors" uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes spēlē.

"Warriors" savā laukumā ar 116:115 (22:23, 27:33, 27:33, 40:26) uzvarēja Sakramento "Kings".

Kaut arī pārbaudes spēle, "Kings" komandai šis bija sāpīgs zaudējums, jo tā vadībā bija visu maču, izņemot noslēdzošās piecas sekundes. Vēl 45 sekundes pirms pamatlaika beigām Sakramento bija vadībā ar 114:110, kad Karijs ar traku trejaci ar atsitienu pret vairogu samazināja starpību līdz minimumam.

ARE YOU SERIOUS, STEPH ⁉️ pic.twitter.com/s04lufWlBy