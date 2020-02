Video: 'Kings' treneris mudina Dončiču iedot tiesnesim autogrāfu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Sakramento "Kings" galvenais treneris trešdien aizvadītajā spēlē pret Kristapa Porziņga pārstāvēto Dalasas "Mavericks" vienību iesaistījās asprātīgā vārdu apmaiņā ar komandas līderi Luku Dončiču.

Jau ziņots, ka Dalasas komanda Dončiča atgriešanās mačā svinēja pārliecinošu uzvaru, ar rezultātu 130:111 pārspējot Sakramento "Kings" basketbolistus.

Spēles trešās ceturtdaļas izskaņā tehnisko piezīmi izpelnījās Sakramento kluba galvenais treneris Lūks Voltons, kurš pēc tam arī izteica piezīmi Dončičam.

"Hei, Luka, izdari man pakalpojumu un iedod viņam [tiesnesim] pēc spēles autogrāfu. Viņš ir tavs fans," repliku Dončiča virzienā veltīja Voltons.

