Latvijas basketbola izlase pirmdien 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra mačā "Arēnā Rīga" ar rezultātu 82:74 (18:11, 17:23, 21:20, 26:20) pieveica Slovākijas basketbolistus.

Latvija izlasei spēles pirmajā pusē neveicās ar tālmetienu realizāciju, un vienubrīd bija trāpījuši tikai 6 no 28 metieniem no distances, bet spēles beigās šo rādītāju ievērojami uzlaboja (14/38). Latvijas izlases līderis atkal bija Rihards Lomažs, kurš 26 no saviem 28 punktiem guva otrajā puslaikā.