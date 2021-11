Video: Lomaža šovu Belgradā aizēno meistars Teodosičs

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien, 25. novembrī, 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē Belgradā ar 100:101 zaudēja Serbijas valstsvienībai.

Latvijas izlases rindās rezultatīvāko spēli karjerā aizvadīja Rihards Lomažs, kurš guva 33 punktus. Viņš realizēja sešus no desmit tālmetieniem, trīs no pieciem divpunktu un deviņus no desmit soda metieniem.

Lomaža šovu gan aizēnoja mājinieki, kurus laukumā "diriģēja" leģendārais Milošs Teodosičs. Serbu basketbola zvaigzne 21 punktu un izdarīja deivņas rezultatīvas piespēles, svarīgos brīžos apturot Latvijas izlasei un Lomažu.