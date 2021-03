Video: Lomažs gūst 38 punktus Vācijas bundeslīgas rekordspēlē

Latvijas izlases basketbolists Rihards Lomažs svētdien Vācijas bundeslīgas spēlē izcēlās ar 38 punktiem, uzstādot jaunu šīs sezonas rezultativitātes rekordu.

Sasmacnieka pārstāvētā "Gottingen" komanda mājās ar rezultātu 102:99 papildlaikā apspēlēja Bonnas "Telekom" komandu.

Iepriekšējais sezonas rekords bundeslīgā – 36 punkti – piederēja Oldenburgas "EWE Baskets" spēlētājam Rikijam Poldingam. Savukārt Vācijas čempionāta rekords ir 48 punkti, ko 1999. gada martā iespēja "BBV Hagen" basketbolists Donalds Viljamss.

Lomažs svētdien laukumā pavadīja 35 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, septiņus no 12 tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Vidēji desmit aizvadītās bundeslīgas spēlēs Latvijas izlases aizsargs atzīmējies ar 14,2 punktiem.

