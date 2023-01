Video: 'Mavericks' ar sirdi sildošu video sagaida Porziņģi atpakaļ Dalasā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks" ar īpašu video otrdien, 24. janvārī, sagaidīja latvieti Kristapu Porziņģi, kurš tagad jau spēlē Vašingtonas "Wizards".

Porziņģis pēc aizmainīšanas no Ņujorkas "Knicks" divas ar pusi sezonas aizvadīja Dalasā, kopā ar slovēņu zvaigzni Luku Dončiču kļūstot par līdzjutēju mīluļiem. Pērnā gada februārī Porziņģis tika aizmainīts uz "Wizards", "Mavericks" pretī saņemto citu latvieti Dāvis Bertānu un Spenseru Dinvidiju.

Pagājušajā naktī "Wizards" viesos ar 127:126 uzvarēja "Mavericks", un šī bija pirmā abu komandu spēle Dalasā kopš aizmainīšanas. Lai gan Porziņģis traumas dēļ mačā nevarēja spēlēt, viņš bija kopā ar komandu. "Mavericks" bija sarūpējuši īpaši siltu Porziņģa sagaidīšanu, latvietim veltot minūti garu video, kas noslēdzas ar vienkāršu, bet mīļu tekstu: ""Mavs" ģimene uz mūžu!".

