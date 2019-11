Video: 'Nodevējs', 'Atgriezies Latvijā' - Porziņģi 'laipni' sagaida Ņujorkā

Liepājnieks Kristaps Porziņģis ceturtdien, 14. novembrī, aizvadīja pirmo spēli Ņujorkā pēc gada sākumā notikušās maiņas no "Knicks" uz Dalasas "Mavericks". Kā prognozēts, Porziņģis pēc maiņas un šķiršanās ar "Knicks" Ņujorkā netika sagaidīts sevišķi laipni.

Ziņots, ka Porziņģis atgriešanās spēlē Ņujorkā guva "double double", bet nokaitētā atmosfērā "Knicks" uzvarēja ar 106:103. Lai gan "Knicks" šajā sezonā, visticamāk, būs viena no NBA pastarītēm, Ņujorkas komanda divas no līdzšinējām trim uzvarām guvusi tieši spēlēs pret "Mavericks".

Kristapu Porziņģi 2015. gada NBA draftā ar ceturto numuru izvēlējās tieši "Knicks" organizācija, kurā basketbolists uzplauka pasaules mērogā. Tomēr pēc trīsarpus pavadītajām sezonām Ņujorkā Porziņģa un "Knicks" ceļi šķīrās, turklāt pāreju aizēnoja dažādas spekulācijas un baumas.

Allaž nepiekāpīgie "Knicks" fani ceturtdienu gaidīja ar īpašām emocijām, lai "laipni" sagaidītu liepājnieku basketbola svētvietā "Madison Square Garden" arēnā. Ja šosezon, piemēram, Dāvi Bertanu pēc aizmainīšanas no "Spurs" un Vašingtonas "Wizards" ar ovācijām un speciālu video sagaidīja Sanantonio fani, tad Ņujorkā ne uz ko tādu nevarēja cerēt. Porziņģim netika veltīts speciāls video sižets, bet fani pamatīgi ūjināja, kad laukumā tika izsaukts latvietis.

Kā norāda NBA apskatnieki, "Knicks" un "Mavericks" spēle bijusi ļoti īpaša arī cita iemesla dēļ, jo reti kad komandas-pastarītes ("Knicks") spēle ir tik gaidīta un līdzjutēji tās gaitā ir tik skaļi. Spēles gaitā līdzjutēji izsvilpa Porziņģi, tiklīdz viņš pieskārās bumbai, bet dažreiz negatīvisms liepājniekam tika veltīts arī bez iemesla. "Nodevējs!", "Atgriezies Latvijā" - tie bija tikai pieklājīgākie saukļi, kas ceturtdienas vakarā atskanēja Ņujorkā.



Fani nekautrējās skandēt "Pakaļa", kad Porziņģis izpildīja soda metienus, kā arī veltīja citus ne visai glaimojošus saukļus. Pirmajā ceturtdaļā "Mavericks" treneris Riks Kārlails nomainīja Porziņģi, bet kāds pirmajās rindās sēdošais Ņujorkas fans aicināja treneri ļaut latvietim spēlēt, lai varētu turpināt izsvilpt.

Kuriozs spēles gaitā gadījās pašam Porziņģim. Noslēdzoties pirmajam puslaikam, Porziņģis, ierasti Ņujorkas basketbolistiem, devās uz "Knicks" ģērbtuvēm, bet tad atcerējās, ka viņš ir viesis.

Kristaps almost went back to his old locker 😂#Shaqtin pic.twitter.com/4I8nXbR9YQ — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) November 15, 2019

"Jā, tas bija ļoti skaļi. Viņu ("Knicks") fani ir patiešām… Patiešām kaislīgi," pēc spēles žurnālistiem teica Porziņģis, cenšoties pieklājīgi un toleranti atbildēt uz jautājumiem. "Nezinu, vai tas bija vai nebija godīgi (pret mani). Es daudz par to centos nedomāt. Kā ir, tā ir, bet mēs atbraucēm pēc uzvaras. Esam neapmierināti, ka tas neizdevās."

"Viņam bija smagi. Nedomāju, ka viņš to ir pelnījis. Viņš tomēr daudz atdeva "Knicks". Fani izsvilpa viņu draftā. Nedomāju, ka viņš to bija pelnījis, bet viņš ar to profesionāli tika galā un esmu lepns par viņu," sacīja Porziņģa komandas biedrs Luka Dončičs.