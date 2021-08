Video: Pasečņiks ar deviņiem gūtiem punktiem debitē 'Pelicans' komandas rindās

Latvijas izlases basketbolists Anžejs Pasečņiks pirmdien pirmo reizi pārstāvēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Ņūorleānas "Pelicans", NBA vasaras līgas spēlē atzīmējoties ar deviņiem gūtiem punktiem.

Ziņots, ka pirmdien pirmās vasaras līgas spēles aizvadīja gan Anžejs Pasečņiks, gan Jānis Timma. Pasečņiks ar deviņiem punktiem un diviem bloķētiem metieniem kaldināja "Pelicans" vienības uzvaru, bet Jānis Timma izcēlās ar 11 punktiem "Magic" komandas panākumā.

Centra pozīcijas spēlētājs pēdējās divas sezonas pavadīja Vašingtonas "Wizards" kluba sistēmā, bet uz vasaras līgu pievienojies "Pelicans" komandai. Sarunā ar mediju MVP basketbolists jau jūnijā atzina, ka koncentrējas uz vienu komandu, kas izrāda interesi un kurai viņš veiksmīgi atrādījies. Pasečņiks gan neslēpa, ka labprāt arī izskatītu iespējas karjeru turpināt Eiropā.

AP put up a solid 9 points, 3 rebounds, 3 assists in the last nights game against Chicago in the NBA Las Vegas Summer League 🚨

Still a lot of work left to do but AP is off to a great start 🔥

Keep pushing, @AnzejsP 🤝#TeamBSA pic.twitter.com/IjXvjK5qZr