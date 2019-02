Video: Pasečņiks palīdz tikt līdz pagarinājumam Eirolīgas spēlē pret Bertānu

Latviešu basketbolists Dairis Bertāns piektdien guva sešus punktus ULEB Eirolīgas 21.kārtas spēlē, palīdzēdams Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" komandai viesos pārspēt Grankanārijas "Herbalife", kuras rindās deviņus punktus iemeta Anžejs Pasečņiks.

Milānas komanda viesos pagarinājumā svinēja uzvaru ar rezultātu 106:104 (27:28, 12:18, 29:21, 22:22, 17:15), sarūpējot pretiniekiem sesto zaudējumu pēc kārtas.

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 11 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā realizēja abus divus tālmetienus. Rūjienietis ir Eirolīgas precīzākais tālmetienu izpildītājs. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes, tikdams pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Savukārt Pasečņiks 22 minūtes un 31 sekundes laikā grozā raidīja četrus no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem.

Incredible!

A WILD 3-pointer from Marcus Eriksson to take the game to OT!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yzsuFRsdCa

— EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2019