Video: Peinera pārstāvētā 'Partizan' sasniedz jaunu apmeklētības rekordu

Jaunu Adrijas basketbola līgas (ABA) apmeklētības rekordu svētdien uzstādīja Latvijas izlases basketbolista Žaņa Peinera pārstāvētā Belgradas "Partizan", kas savā laukumā ar rezultātu 87:82 pārspēja Mārtiņa Meiera vienību Podgoricas "Budučnost".

Svētdien līgas līderu duelī "Stark" arēnā ieradās 16531 skatītājs. Iepriekšējais rekords (16200) pastāvēja kopš 2010. gada, kad basketbola entuziasti klātienē pieredzēja dramatisku ABA fināla maču starp Zagrebas "Cibona" un "Partizan" vienībām.

Vēsturiskajā mačā Peiners laukumā gan nedevās. Kā jau ziņots, basketbolists iedzīvojies savainojumā un kluba rindās nav aizvadījis nevienu maču kopš 18. decembra, kad ULEB Eirokausa spēlē pret "Limoges CSP" vienību no Francijas laukumā pavadīja piecas minūtes.

Tāpat nav zināms, vai Peiners spēs palīdzēt Latvijas izlasei 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, kas sāksies jau 21. februārī pret Bosnijas un Hercegovinas izlasi "Arēnā Rīga".

Uzvara mājiniekiem palīdzēja noturēt kopvērtējuma pirmo pozīciju, bet Meiera pārstāvētā "Budučnost" ar 14 izcīnītām uzvarām 19 mačos ierindojas otrajā pozīcijā. Jūrmalnieks laukumā pavadīja gandrīz deviņas minūtes, to laikā atzīmējoties ar astoņiem punktiem un divām atlēkušajām bumbām.

