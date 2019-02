Video: Porziņģis aizvada pirmo treniņu ar 'Mavericks' komandu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien atklātajā treniņā pirmo reizi bija redzams ar mugurā uzvilktu Dalasas "Mavericks" kreklu.

Aizvadītajā nedēļā Porziņģis ievērojamā darījumā no Ņujorkas "Knicks" tika aizmainīts uz "Mavericks" komandu. Tiesa, savā pirmajā preses konferencē "Mavericks" sastāvā viņš atklāja, ka šosezon neplāno atgriezties laukumā oficiālā spēlē.

Pirmdien Latvijas basketbola zvaigzne piedalījās atklātajā treniņā, kurā izdarīja metienus pa grozu. Vēlāk gaidāma preses konference, kurā Porziņģis oficiāli tiks stādīts priekšā kā "Mavericks" spēlētājs, kā arī viņš sniegs savu komentāru.

Līdz šim Porziņģis savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Savukārt iepriekšējā sezonā viņš 48 spēlēs vidēji guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.

First glimpse of Porzingis in Mavs gear. pic.twitter.com/LEAt7xTTOH— Brad Townsend (@townbrad) February 4, 2019