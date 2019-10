Video: Porziņģis ar 12 punktiem treniņspēlē priecē 'Mavericks' līdzjutējus

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien pirmo reizi neoficiāli gāja laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" sastāvā, komandai aizvadot treniņspēli "American Airlines Center" mājas arēnā, ziņo vienības mājaslapa.

Līdzjutēji treniņspēli, kurā "Mavericks" spēlētāji bija sadalīti baltos un zilos formastērpos ģērbtās komandās, varēja apmeklēt par brīvu. Ažiotāža ap komandu ļāva Dalasas klubam sasniegt šādu treniņspēļu apmeklētības rekordu, uz spēli ierodoties 8850 cilvēkiem.

Porziņģis jau pirmajā uzbrukumā izspēlēja sadarbību ar Slovēnijas basketbola zvaigzni Luku Dončiču, kurš ar rezultatīvu piespēli ļāva latvietim atklāt spēles rezultātu.

The first Luka/Porzingis Pick & Pop of many 💯 pic.twitter.com/acmxMP1r5Z



Liepājnieks pirmo piecu minūšu laikā paspēja gūt desmit punktus, bet spēli viņš noslēdza ar 12 punktiem. Savukārt viņa pārstāvētā "baltā" komanda 20 minūšu ilgo spēli uzvarēja ar rezultātu 57:39.



Kristaps Porzingis hitting the stepback three, committing 7'3 on 7'4 crime against Boban. pic.twitter.com/yt6x3NOEb3



"Vienmēr vēlos būt agresīvs un parādīt, uz ko esmu spējīgs, veidojot laukumā plašumu ar savu augumu un esot bīstams dažādās situācijās," pēc spēles teica Porziņģis. "Man pietrūka basketbols. Man tik ļoti pietrūka sacensību gars. Cerams, ka sezonu uzsākšu veiksmīgi un uzreiz parādīšu, uz ko esmu spējīgs."

Basketbolists pēc spēles sagādājis lielu prieku sanākušajiem līdzjutējiem. Porziņģis vispirms parakstījis vairākas basketbola bumbas, kuras pēc tam tika mestas skatītāju pūlī. Savukārt pēcāk basketbolists pavadīja vēl 15 minūtes, uzņemot fotogrāfijas ar līdzjutējiem un parakstot autogrāfus.

"Vēlos izveidot saikni ar vietējiem cilvēkiem. Šī man ir jauna vieta. Cilvēki mani īsti nepazīst. Protams, ka vēlos, lai mans sniegums laukumā atstāj iespaidu. Taču vēlos arī pats izveidot kontaktu ar līdzjutējiem. Man to patīk darīt. Visi šie bērni, kuri lūdz fotogrāfijas un autogrāfus, liek man smaidīt," klāstīja Porziņģis.

Kristaps Porzingis did this, then came back again for more autographs at least 20 minutes after the open scrimmage ended. pic.twitter.com/6lgS5iHJWg