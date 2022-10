Video: 'Prometey' grozu tricinājumi dominē 'Pafbet' līgas nedēļas TOP 5

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas nedēļas skaistāko epizožu izlasē, kas publicēta pirmdien, 17. oktobrī, dominē ukraiņu kluba "Prometey" basketbolisti.

Otrajā vietā ierindots Isufa Sanona "slam dunk" ātrajā pretuzbrukumā spēlē pret LU komandu, bet pirmajā vietā ir Delenta Džamorels Stīvenss, kurš spēlē pret "VEF Rīga" izcēlās ar iespaidīgu "alley-oop" "danku". Daudzi basketbola cienītāji sociālajos tīklos Stīvensa groza tricinājumu jau nodēvējuši par sezonas spilgtāko epizodi, lai gan sezona tikko sākusies.

Well, we think you all know which play of the previous game-week is the TOP1⃣ episode!

Enjoy! 🍿👀 pic.twitter.com/274nUVnkQ7