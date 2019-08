360 TV raidījuma "Hattrick ar Puči" jaunās sezonas pirmajā raidījumā vienā no epizodēm vadītājs Armands Puče ar sporta žurnālistu Ingmāru Jurisonu apsprieda valsts jauniešu basketbola izlašu startus Eiropas čempionātā un Pasaules kausā.

Šogad neviena no Latvijas jauniešu basketbola izlasēm nepacīnījās pa medaļām, bet puišu U-18 un U-20 izlases izkrita no elites divīzijas. Latvijas basketbola vadība par notiekošo jauniešu izlasēs saņēma bargu kritiku no opozicionāriem, bet "Hattrick ar Puči" raidījumā "Sporta Avīzes" galvenais redaktors Ingmārs Jurisons analizē, vai šī tiešām bijusi Latvijas basketbola "Baigā vasara".

Pilnu diskusiju un visu "Hattrick ar Puči" jaunās sezonas pirmo raidījumu varēs vērot trešdien pulksten 21.00 televīzijas kanālā "360TV" un lietotnē "Shortcut".