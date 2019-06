Video: Rīgā sagaidīti Latvijas 3x3 basketbolisti - Pasaules kausa vicečempioni

Latvijas 3x3 basketbola valstsvienība - Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris Miezis, Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš – pirmdienas vakarā atgriezās Rīgā ar dienu iepriekš Amsterdamā (Nīderlande) izcīnītajām Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules kausa sudraba medaļām.

2017. gada 9. jūlijā tieši Amsterdamā 3x3 basketbola sabiedrība iepazina Latvijas puišus - Kārli Paulu Lasmani, Nauri Miezi, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu. Pirms nepilniem diviem gadiem Eiropas kausa finālturnīra pusfinālā latvieši ar 19:17 pārspēja pasaules čempionvienību Serbiju, bet finālā ar 16:13 uzveica tobrīd aktuālo Eiropas labāko izlasi Slovēniju.

2019. gada 23. jūnijā Amsterdamā vēl augstākas raudzes turnīra pusfinālā krustojās Latvijas un Serbijas ceļi. Vēsture atkārtojās, un Latvija ar 22:19 pārspēja tobrīd aktuālo pasaules un Eiropas čempionvienību Serbiju. Par uzvaras groza autoru kļuva Nauris Miezis, kurš, spēlējot viens pret vienu pret serbu basketbolistu Dejanu Majstoroviču, realizēja tālmetienu.

"Nevaru nešaubīgi apgalvot, ka tā epizode man vislabāk paliks atmiņā. Atceros, ka vispirms izmēģināju iespēju doties caurgājienā, jo pretiniekiem bija jau piezīmju norma, un Dejans Majstorovičs varētu mēģināt izvairīties no noteikumu pārkāpuma. Pretinieks tika līdz visām manām māņu kustībām, uzbrukuma laiks gāja uz beigām, tādēļ pieņēmu lēmumu par tālmetienu. Milzīgs prieks, ka izdevās to trāpīt," atceras Latvijas 3x3 izlases basketbolists Nauris Miezis. "Vairāk gan prieks par uzvaru spēlē, kurai nevajadzēja būt tik saspringtai galotnei. Vajadzēja ātrāk to pabeigt. Šī nebija pirmā reize, kad uzvarējām šo serbu komandu, tādēļ daudz spilgtākas emocijas izraisīja dalība Pasaules kausa zelta spēle pret amerikāņiem."





Latvijas izlasei otro reizi triumfēt Amsterdamā neizdevās, jo šoreiz finālā pretī stājās augstākās klases meistari - amerikāņi Kenjons Berijs, Deimons Hafmens, Karīms Medokss un Robijs Hammels. ASV kvartets šajā Pasaules kausa izcīņā apliecināja savu augsto meistarību, jo apakšgrupas turnīrā uzvarēja Serbiju, un finālā ar 18:14 pārspēja Latviju. Var droši teikt, ka amerikāņi ieradās Eiropā un iekaroja to - turnīra laikā pārspējot Eiropas divas labākās izlases.

"Spēlei ar serbiem bijām gatavi, parādījām savu stilu gan uzbrukumā, kur spēlējām ātri un precīzi, gan aizsardzībā, kur ļoti labi cīnījāmies katrā epizodē. Līdz ar nogurumu nedaudz samazinājās spēles disciplīna, dodot iespēju pretiniekiem samazināt rezultāta starpību. Serbi pamodās, bet nedaudz par vēlu," izšķirošās spēles izvērtē Latvijas 3x3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis. "Iespējams, ka pusfināla laikā un pēc uzvaras izcīnīšanas tika iztērēts pārāk daudz emociju, kuru pietrūka mačā ar amerikāņiem. Mums pretī stājās ļoti atlētiski un meistarīgi basketbolisti, kuriem turklāt fināla pirmajā daļā izdevās realizēt savus metienus. Nācās atspēlēties, bet sāncenši mums nedeva daudz labu iespēju gūt punktus, tādēļ arī tika piedzīvots zaudējums. Noteikti arī šāda mača pieredze būs ļoti vērtīga nākotnē."

Ja latvieši un serbi par profesionāliem sportistiem kļuvuši tieši 3x3 basketbola karjeras laikā, tad par jaunajiem pasaules čempioniem - ASV 3x3 basketbolistiem - daudz vairāk ir stāstāms saistībā ar klasisko basketbolu, jo, piemēram, Kenjons Berijs jaunajā olimpiskajā sporta veidā debitēja tikai maijā, ne reizi nepiedaloties FIBA Pasaules tūres posmos. Pārējie trīs ASV valstsvienības spēlētāji pieredzi guvuši Pasaules tūres vienības "Princeton" sastāvā.

30 gadus vecais Hammels divas sezonas (2012.-2014. gads) pārstāvēja Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) klubu Minesotas "Timberwolves", jau pieminētais Berijs pagājušajā sezonā spēlēja NBA "G-League" klubā Aijovas "Wolves", Medokss bija viens no Prinstonas universitātes basketbola komandas līderiem, bet "Brown University" absolvents Hafmens ir viens no pieredzējušākajiem ASV 3x3 basketbolistiem, FIBA oficiālajos turnīros spēlējot jau no 2013. gada.

"Protams, vēlējos, lai Latvijas izlase finālā pārspēj ASV. Tas jau būtu kā sapņa piepildījums. Sudraba medaļu izcīnīšana noteikti atgriezīs puišiem maksimālo pārliecību par saviem spēkiem, jo iepriekšējā turnīrā Maskavā neizdevās sasniegt pusfinālu," komentē "Ghetto Basket" dibinātājs Raimonds Elbakjans. "Lielais mērķis ir dalība Tokijas olimpiskajās spēlēs, bet jādomā arī par 3x3 basketbola attīstībā vēl ilgākā laikā. ASV parādīja, ka var izveidot komandu, kurā ir bijušais NBA basketbolists un pašreizējais NBA "G League" spēlētājs, un uzvarēt gan serbus, gan latviešus. Pašreiz mums ir viena laba izlase un otrā komanda, kuru vēl nav pretinieki iepazinuši, tādēļ ir labi rezultāti. Noteikti mums visiem kopā jādomā par to kā nākotnē nodrošināsim Latvijas palikšanu 3x3 basketbola pasaules elitē."

Pasaules kausa simboliskajā izlasē tika iekļauts MVP (vērtīgākā spēlētāja) balvas saņēmējs Hammels, turnīra rezultatīvākais spēlētājs Maikls Hikss (Polija) un latvietis Lasmanis. Par tālmetienu konkursa uzvarētāju kļuva Krūmiņš, bet "Slam dunk" konkursā trešo vietu ieguva Kristaps Dārgais.

Sieviešu konkurencē par čempioni kļuva Ķīna, kas finālā ar 19:13 pārspēja Ungāriju, bet bronzas medaļas ieguva Francija. Latvijas sieviešu izlase, kas četrās spēlēs izcīnīja vienu uzvaru, tika klasificēta 15. vietā.

Gan vīriešu, gan sieviešu labākās trīs izlases garantēja līdzdalību 2020. gada martā notiekošajā Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Abām Latvijas izlasēm nākamais turnīrs būs 29. un 30. jūnijā Rīgā, Grīziņkalnā, kur notiks Eiropas kausa kvalifikācijas sacensības. Vīriešu izlase 11 komandu konkurencē cīnīsies par vienu no trijām ceļazīmēm uz finālturnīru 30. augustā - 1. septembrī Debrecenā (Ungārija). "Ghetto Kolizejā" spēlēs Pasaules kausa 2. un 3. vietas ieguvējas - attiecīgi Latvija un Polija.

Savukāt sieviešu valstsvienība jau nodrošinājusi vietu finālsacensībās, tādēļ divi mači Grīziņkalnā kļūs par treniņspēlēm.

Informējam, ka "Ghetto Basket" 11. sezonas turpinājumā Rīgā, Grīziņkalna Kolizejā pirmo reizi tā vēsturē sacentīsies 3x3 basketbola valstsvienības. 29. un 30. jūnijā par ceļazīmēm uz Eiropas kausa izcīņas finālturnīru Debrecenā (Ungārija) sacentīsies 11 valstu vīriešu izlases un deviņas sieviešu komandas. Dalībnieku pulkā būs arī abas Latvijas valstsvienības.