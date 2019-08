Video: Rodions Kurucs atgriezies par savām mājām dēvētajā Bruklinā

Latvijas izlases basketbolists Rodions Kurucs atgriezies Bruklinā, kur "Nets" komandas uzbrucējs sācis gatavoties 2019./2020. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonai.

"Esmu priecīgs būt mājās," video saka cēsnieks. "Varu jau Bruklinu saukt par mājām. Latviju apciemoju, lai pavadītu laiku ar ģimeni, bet vēlējos atgriezties šeit, lai gatavotos nākamajai sezonai."

Latvijas basketbolists 2018./2019. gada sezonā debitēja NBA, "Nets" vienības rindās aizvadot 63 spēles, no kurām 46 mačus 21 gadu vecais sportists uzsāka pamatpiecniekā. Kurucs vidēji spēlē atzīmējās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām.

"Lietas jābūvē no pamatiem. Tieši to paveica Bruklina. Pirmo gadu līgā esmu aizvadījis. Tagad katru dienu pirms sezonas koncentrēšos uz darbu," klāstīja Kurucs.

Basketbolists kluba publicētajā video redzams pašā Bruklinā, kas ir viens no Ņujorkas pilsētas pieciem rajoniem. Cēsnieks jau iepriekš paudis, ka viņam nepatīk Manhetenas dzīves temps, tāpēc basketbolists izvēlējies dzīvot Bruklinā starp komandas treniņu zāli un "Barclays Center" arēnu.

"Te ir klusi un mierīgi. Man ir suns, tāpēc patīkami arī redzēt citus cilvēkus, kuri ved savus suņus pastaigā. Cilvēki uz ielas mēdz novēlēt veiksmi. Tas mani motivē. Domāju, ka dzīvot Manhetenā būtu pavisam citādi. Man Bruklina ir daudz piemērotāka," stāstīja basketbolists.

