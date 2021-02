Video: Tiesneši nepamana Porziņģa kuriozu pārkāpumu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē trešdien Kristaps Porziņģis pieļāva diezgan kuriozu noteikumu pārkāpumu, taču tiesneši šoreiz to nepiefiksēja.

Trešās ceturtdaļas noslēgumā Porziņģis no laukuma gala līnijas ievadīja bumbu spēlē, piespēlējot Lukam Dončičam. Tomēr pirms viņš šķīrās no bumbas, viņš ar kāju jau iekāpa laukumā. Šāds pārkāpums NBA spēlēs ir redzams ik pa laikam, un parasti tiesnesi to piefiksē. Šoreiz latvietis izspruka sveikā, jo tiesneši to nepamanīja un neatdeva bumbu Atlantas "Hawks" vienībai.

Porzingis forgot to inbound the ball and they didn't call it 🧐 pic.twitter.com/qkmvU5VE4G — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2021

Ļoti ticams, ka šī epizode tiks iekļauta Šakila O'Nīla kuriozu rubrikā "Shaqtin' a Fool".

Jau ziņots, ka "Mavericks" viesos ar rezultātu 122:116 pārspēja Atlantas "Hawks", pārtraucot sešu zaudējumu sēriju. Porzinģis šajā mačā izcēlās ar 24 punktiem.