Video: Viļņas 'Rytas' Čempionu līgas spēles pēdējā minūtē gandrīz 'atdod' uzvaru

Lietuvas basketbola klubs Viļņas "Rytas" pirmdien Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas spēlē teju izsēja pietiekami pārliecinošu vadību, bet tomēr nodrošināja vietu nākamajā kārtā.

"Rytas" vienība mājās ar rezultātu 71:69 (19:17, 22:16, 17:18, 13:18) pieveica Vācijas klubu "EWE Baskets Oldenburg".

Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, "Rytas" komandai bija septiņu punktu pārsvars. Laukuma saimnieki vispirms pieļāva divus punktus pēc pretinieku ātrā uzbrukuma, bet tad divreiz pēc kārtas savā laukuma galā pieļāva kļūdas, Filam Presijam atbruņojot Viļņas vienības basketbolistus. 30 sekunžu laikā rezultāts jau bija kļuvis 70:69.

We were 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 to posting a Verstappen/Hamilton reference today 😵 #BasketballCL pic.twitter.com/a7nSHfGpQG