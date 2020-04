Video: 'Wizards' skaidro Bertāna trejaču unikalitāti

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas "Wizards" publicējis video, skaidrojot rūjienieša Dāvja Bertāna trejaču unikalitāti.

Bertāns ir viens no labākajiem trejaču metējiem NBA un šogad piedalījās Zvaigžņu spēles trīspunktu metienu konkursā. Šajā sezonā viņš tālmetienus met ar 42,4% precizitāti, bet karjeras laikā realizējis 41,1% trīspunktu metienu.

"Wizards" pārstāvji analizējuši Bertāna metienus un konstatējuši, ka viņš pēc dribla metienu izdara 0,47 sekundēs – par 13% ātrāk nekā vidēji to paveic NBA spēlētājs. Vašingtonas komandas pārstāvji arī analizējuši rūjienieša stāju un roku darbību, izdarot metienu.

📚✏️ 𝐖𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐬 📏⏲️

Take a look at the science behind what makes Davis Bertans one of the league's top 3-point shooters! 👌#RepTheDistrict | @DBertans_42 pic.twitter.com/NdVi7zxqmO