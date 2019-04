Virdžīnijas 'Cavaliers' pirmo reizi izcīna prestižo NCAA titulu

Pirmo reizi par NCAA studentu basketbola čempioniem pirmdien kļuva Virdžīnijas universitātes vienība "Cavaliers", kas finālā dramatiskā cīņā pagarinājumā ar 85:77 pārspēja Teksasa tehniskās univreistātes komandu "Red Raiders".

Šī bija pirmā reize pēdējo 11 gadu laikā, kad NCAA finālā uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešams pagarinājums.

12 sekundes pirms pamatlaika beigām De Andrē Hanters ar precīzu tālmetienu palīdzēja "Cavaliers" izlīdzināt rezultātu 68:68, bet "Red Raiders" pēdējais uzbrukums bija neprecīzs. Divas kinūtes pirms pamatlaika beigām Hanters ar tālmetienu panāca 75:73, un turpinājumā "Cavaliers" vadību vairs neizlaida no rokām. Pēdējā minūtē pārkāpumu taktika nespēja glābt "Red Raiders", un turnīra galvenie favorīti "Cavaliers" basketbolisti varēja līksmot.

Uzvarētājiem 67 no 85 punktiem guva trīs basketbolisti. Hanters guva 27 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Kails Gejs guva 24 punktus un saņēma finālturnīra vērtīgākā spēlētāja balvu, bet Taja Džeroma kontā 16 punkti, astoņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas. Savukārt "Red Raiders" pieci basketbolisti guva 10 vai vairāk punktus – rezultatīvākais ar 17 punktiem Brendons Freniss, bet pa 15 punktiem guva Džarets Kulvers un Davide Moreti.

