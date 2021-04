Visockis-Rubenis pēc smagās sērijas: jautājums, vai sestdien vispār trenēsimies

Latvijas Basketbola līgas (LBL) klubam "Liepāja" jau svētdien jāuzsāk pusfināla sērija pret čempionvienību "VEF Rīga", tomēr smagais ceturtdaļfināla duelis ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu liepājniekus pietiekami nogurdinājis, pēc piektdien izcīnītā triumfa atzina "Liepājas" galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.

Ziņots, ka "Liepāja" piektdien mājās ar rezultātu 66:59 pārspēja "Valmiera Glass"/ViA komandu, sērijā uzvarot ar 3-2. Pirmajās divās dueļa spēlēs panākumus guva liepājnieki, kuri regulārajā sezonā ierindojās ceturtajā vietā jeb pozīciju virs Valmieras kluba. Tomēr vidzemnieki pamanījās rezultātu izlidināt, sarūpējot pietiekami nervozu sērijas izskaņu, kas piektdien noritēja Liepājas Olimpiskajā centrā.

"Lai gan pirms sērijas laikam skatījāmies favorīti, apzinājos, ka tā būs ļoti smaga sērija," pēc spēles žurnālistiem par sērijas līkločiem stāstīja Visockis-Rubenis. "Pirmkārt, Renārs Birkāns ar Zigmāru Raimo bija izkrituši tieši pirms sērijas, un spēlētāju resurss bija neliels. Es pat teiktu, ka mana komanda pirmajā spēlē noteikti pārsteidza. Droši vien arī pretinieks nemācēja tik labi izmantot to, ka laukumā nav Birkāna. Bet pēc tam viņi ar katru reizi izdarīja aizvien lielāku spiedienu uz mūsu mazajiem spēlētājiem, kā arī pat uz ceturtajiem numuriem, ar kuriem bijām sagatavojuši veidus, kā iesākt pāreju uzbrukumā."

Tiesa, sērijas pirmo spēli aizvadīt ir krietni vieglāk, jo tām komandas var gatavoties ilgāk, skaidro Visockis-Rubenis. Treneris arī uzsvēra, ka "Valmiera Glass" vienība pirmajās divās spēlēs aizsardzībā piekopusi citādu pieeju.

"Trešajā spēlē viņi no pirmās minūtes sāka ļoti agresīvi mainīties pēc aizsegiem. It kā notiek nevienlīdzīga maiņa, mazais paliek pret garo, garais pret mazo, bet tajā pašā laikā tiek bremzēts komandas uzbrukums. Pretinieks liek spēlēt viens pret vienu. Mēs pirmajās divās spēlēs bijām atstrādājuši bumbas kustību šādām situācijām, bet pēc tam viņi sāka to bremzēt," sērijas gaitu turpināja ieskicēt treneris.

Jau iepriekšējo spēļu gaitā netrūka nervozu situāciju, asumu un nesportisko piezīmju. Piektā spēle sniedza vien pamatīgu cīņas kulmināciju. Komandām aizvadot piekto spēli 11 dienās, manāmi noguruši un mazu savainojumu nomākti bija vairāki abu komandu basketbolisti. Savukārt viesu galvenais treneris Roberts Zeile sliktas pašsajūtas dēļ uz rezervistu soliņa nebija ne otrajā, ne trešajā ceturtdaļā. Viņa prombūtnes laikā Valmieras vienību vadīja Sandis Amoliņš, kuram talkā nāca otrs trenera asistents Oskars Virsis.

Visockis-Rubenis uzsvēra, ka viņa komanda smagajā spēlē, kura puslaikā bija zaudētājos ar astoņu punktu deficītu, panākumu guvusi, pateicoties disciplīnai, aizsardzībai un spējai savaldīt emocijas.

"Daudz kas nesanāca, uzbrukums mums buksēja. Spēlē palikām ar aizsardzību. Nokontrolējām emocijas, un tā lēnām turējāmies līdz beigās spēli nosaka viens, divi metieni, kāda atlēkušā bumba. Jautājums, uz kuru pusi bumba atlec."

"Bijām izveidojuši iestrādes uzbrukumam, cerējām, ka tās ies plūstošāk. Vairākas no tām nostrādāja otrajā puslaikā, kad pretinieks varbūt nebija tik svaigs. Bet mums bija uzstādījums, ka spēlē paliekam ar aizsardzību. Ja mēs to izdarīsim, tad uzbrukums kādā brīdī aizies," sprieda treneris, kurš gan atzīmēja, ka tā arī uzbrukums nav pilnībā padevies, bet ar paveikto pieticis.

Otro spēli sērijā aizvadīja pirms tās potītes savainojumu guvušais saspēles vadītājs Renārs Birkāns. Viņš trešdien atzīmējās ar 20 punktiem, bet piektdien guva 11 "ačus". Komandai gan, visticamāk, krietni svarīgākas bija Birkāna laukumā pavadītās 35:45 minūtes.

"Nedaudz grūti ielēkt tādā braucošā vilcienā, bet mūsu fizioterapeiti izdarīja visu, lai varētu atgriezties laukumā," par pašsajūtu pēc lielās slodzes stāstīja Birkāns, kurš vēl uz ceturto spēli Valmierā devās, klubam pilnībām nezinot, vai aizsargs būs spējīgs spēlēt. "Komandas biedri visu laiku atbalstīja. Esmu ļoti priecīgs un riktīgi gatavs spēlēt tālāk."

23 gadus vecais basketbolists neslēpa, ka neviens nav piemirsis asumus, kuri sākušies jau kopš pirmās spēles. Abās vienībās mājojis apnikums pret otru komandu, novērojumam piekrita Birkāns.

"Šķita, ka neesmu mentāli noguris tik ļoti kā citi. Viņiem tā bija jau piektā spēle. Redzat paši, kā džeki laukumā sitās ar viņiem. Es centos spēlei pieiet ar svaigāku galvu, nomierināt džekus," uzsvēra Birkāns.

Saspringto sēriju pavadīja noslēpumainības plīvurs par vairāku spēlētāju patieso veselības stāvokli. Šķietami vien psiholoģisks triks bija savainotā "Liepājas" uzbrucēja Zigmāra Raimo iesildīšanās kopā ar komandu pirms piektdienas spēles. Taču no tribīnēm krietni noguruša vai pat, iespējams, kādu veselības problēmu nomāktu spēlētāja iespaidu radīja arī "Valmiera Glass" komandas līderis Edmunds Elksnis. Puslaika pārtraukumā saspēles vadītajam bija nepieciešama viesu medicīniskā personāla palīdzība.

Rūjienieša uzdevumu neatviegloja dažādais pretspēlētāju klāsts – piektā mača gaitā viņu sedza Marts Ričards Ozolinkevičs, Dāvis Geks un Roberts Krastiņš. Elksnis laukumā pavadīja 35 minūtes, bet sakrāja četrus punktus, piecas rezultatīvas piespēles un deviņas bumbas zem groziem.

"Tas bija apzināts solis," neslēpa Visockis-Rubenis, kurš pēc spēles uzteica Elkšņa prasmes un lomu sērijā. "Pret viņu likām un mainījām mūsu labākos aizsargus. Viņš tomēr ir komandas motors un līderis. Viņam gatavojām atsevišķas aizsardzības sistēmas. Kā redzējām šodien, viņam tā jauda vairs nebija tik liela, cik iepriekš. Viņš ar emocijām un individuālo meistarību ne tikai gūst punktus, bet principā veido visu uzbrukumu pretinieku komandai."

Nenoliedzami pagurusi gan ir arī Liepājas komanda, kura, ierindā atgriežoties Birkānam, spēlētāju rotāciju palielinājusi līdz tikai astoņiem basketbolistiem. Jau svētdien kurzemniekiem izbraukumā jāuzsāk pusfināla cīņa pret "VEF Rīga" komandu.

"Protams, ka pret VEF būs ļoti grūti gan fiziski, gan emocionāli. Mums spēle ir jau parīt. Tagad ir jautājums, vai vispār rīt trenējāmies, ko mēs darīsim un kā gatavosimies. Nav tā, ka laukumā iziesim kā baltas lapas. Bet apzināmies spēlētāju resursu un spēkus. Ja esam izcīnījuši šādu iespēju, tad to nedrīkst laist garām. Jāpaņem labākais no sērijas pret VEF un jāskatās tālāk," iespējams, daļēji cīņu par bronzas medaļām jau piesauca Visockis-Rubenis.

Ar viņu vienisprātis ir Birkāns, kurš atgādina, ka jau vienreiz regulārajā sezonā "VEF Rīga" komanda tomēr "nokosta". Garām netiek laista arī iespēja komandas uzticamajam saspēles vadītājam pavaicāt, kādas emocijas sagādājusi nonākšana medija "Sportacentrs.com" rīkotās žurnālistu aptaujas LBL otrajā simboliskajā piecniekā.

"Bija patīkami! Īsti pat to negaidīju, bet tas ir patīkams novērtējums. Paldies komandas biedriem un treneriem par uzticību," pauda Birkāns.

Ziņots, ka otrajā ceturtdaļfināla sērijā "Ogre" ar 3-1 pārspēja "Latvijas Universitāti". Ogrēniešiem pirmdien jāuzsāk duelis ar BK "Ventspils". Abas pusfināla sērijas ritēs līdz trim uzvarām.