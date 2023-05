Vītola debitē Meksikas čempionātā ar 'double-double'

Latvijas basketbolist Kristīne Vītola piektdien debitēja Meksikas čempionātā un, gūstot 14 punktus un izcīnot desmit atlēkušās bumbas, palīdzēja Agvaskaljentes "Panteras" izcīnīt panākumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Panteras" savā laukumā ar rezultātu 82:64 (26:19, 17:17, 28:13, 11:15) pārspēja "Astros".

Vītola spēlēja 26 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā grozā meta trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa statistikā atzīmējās arī ar desmit atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, vienu bloķētu metienu, četrām piezīmēm, trīs izprovocētiem sodiem, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +29 un efektivitātes koeficientu 19.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākā ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem bija Samanta Feringa, bet 20 punktus pievienoja Andžela Rodrigesa.

Starp viešņām ar 13 punktiem izcēlās Džūela Tanstala, kamēr Džeilina Brauna tika pie desmit punktiem un 13 atlēkušajām bumbām.

Šī bija Meksikas čempionāta sezonas pirmā spēlē "Panteras" basketbolistēm.

Pirms pievienošanās "Panteras", kuras rindās pagājušajā sezonā spēlēja Ilze Jākobsone, Vītola šosezon pārstāvēja Itālijas A sērijas komandu Raguzas "Passalacqua".