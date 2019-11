Vītola un Jākobsone kļūst par maču rezultatīvākajām spēlētājām FIBA Eirokausa uzvarās

Latvijas izlases basketbolistes Kristīne Vītola un Ilze Jākobsone trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa spēlēs ar rezultatīvu darbību laukumā palīdzēja savām komandām izcīnīt uzvaru.

I apakšgrupas spēlē divu Vācijas komandu duelī Hernē Ilze Jākobsone un Kelternas "Rutronik Stars" ar rezultātu 72:54 (15:15, 17:9, 21:10, 19:20) apspēlēja "Herner TC" vienību.

Līdzīga cīņa laukumā bija līdz 17:17. Pēc tam viešņas ieguva pārsvaru, sasniedzot pat 21 punkta handikapu, un izcīnīja pirmo uzvaru turnīrā.

Jākobsone laukumā pavadīja 29 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā ar 25 punktiem kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. Viņa iemeta trīs no pieciem divpunktu metieniem un četrus no septiņiem tālmetieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem soda metieniem. Bez tam Latvijas basketboliste izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pa divām reizēm kļūdījās un pārtvēra bumbu, kā arī nopelnīja divas personiskās piezīmes un spēli noslēdza ar augstāko efektivitātes koeficientu abās komandās 27.

Pretinieču rindās Džordana Frerika sakrāja "double-double" - 14 punktus un 15 bumbas zem groziem.

Vācijas komanda ar vienu uzvaru četrās spēlēs cīņā par trešo vietu I apakšgrupā panāca savas šodienas pretinieces.

Tikmēr Salamankas "Perfumerias Avenida" F apakšgrupā izbraukumā ar rezultātu 69:56 (10:11, 17:13, 19:17, 23:15) pārspēja citu Spānijas komandu "Lointek Gernika" no Biskajas.

Gandrīz visu pirmo puslaiku ritēja līdzīga cīņa, lielāku pārsvaru viešņām iekrājot vien pēdējā ceturtdaļā.

Vītola spēli sāka pamatsastāvā un laukumā pabija 28 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus, trāpot septiņus no 12 divpunktu metieniem, kā arī abus soda metienus. Tāpat viņas rēķinā deviņas atlēkušās bumbas, trīs personiskās piezīmes, viena kļūda un mača labākais +/- rādītājs un efektivitātes koeficients - abos rādītājos +19.

Vītola Salamankas komandā bija rezultatīvākā spēlētāja, bet 12 punktus sakrāja Dževela Loida. Mača rezultatīvākās basketbolistes godu ar Vītolu dalīja Bosnijas un Hercegovinas centra spēlētāja Nikolina Miliča no Biskajas kluba, kura guva 16 punktus un izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.

Salamankas vienība izcīnījusi uzvaras visās četrās F apakšgrupas spēlēs un ieņem pirmo vietu.

Eirokausā izslēgšanas turnīru sasniegs grupas divas labākās komandas.