Vītolai 15 punkti uzvarētā FIBA Eirokausa mačā

Latvijas basketboliste Kristīne Vītola trešdien Belgradā guva 15 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa piektajā mačā, palīdzot Mārtiņa Zībarta trenētajai Pirejas "Olympiakos" izcīnīt uzvaru izbraukumā.

Grieķijas komanda viesos ar 78:70 (18:24, 21:10, 20:19, 19:17) pārspēja Belgradas "Crvena Zvezda".

Vītola šajā duelī laukumā pavadīja 36 minūtes un 35 sekundes, grozā raidot četrus no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, kā arī četrus no septiņiem soda metieniem. Viņas rēķinā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, trīs piezīmes, trīs kļūdas, četri bloķēti metieni, viena pārķerta bumba, +/- rādītājs +5 un efektivitātes koeficients 18.

Uzvarētājām rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Anna Stamolampru, bet mājiniecēm 15 punktus sakrāja Milica Bojoviča.

E grupā četras uzvaras četrās spēlēs ir Orenburgas "Nadežda" komandai, četri panākumi piecos mačos - Pirejas "Olympiakos" klubam, viena uzvara piecās cīņās ir Belgradas "Crvena zvezda" basketbolistēm, bet līdzšinējās četrās cīņās zaudējusi Bidgoščas "Polskie Przetwory" vienība.

Pamatturnīrā piedalās 48 komandas, kas sadalītas 12 apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divas labākās komandas un vēl astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

FIBA Eirokauss ir otrā līmeņa turnīrs aiz FIBA Eirolīgas.