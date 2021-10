Vītolas un Zībarta 'Olympiakos' sāk FIBA Eirokausu ar uzvaru

Latvijas basketbolistes Kristīnes Vītolas pārstāvētā Pirejas "Olympiakos", kuru trenē Mārtiņš Zībarts, trešdien sāka Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausu ar pārliecinošu uzvaru.

Pirejas vienība mājas spēlē uzvarēja Polijas komandu "Bydgoszcz" ar rezultātu 103:68 (20:8, 20:21, 37:21, 26:18).

Vītola laukumā devās starta pieciniekā un kopā uz laukuma pavadīja 16 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā guva 11 punktus. Viņa trāpīja divus no diviem trīspunktu metieniem un vienīgo izpildītu metienu no groza apakšas, kā arī trīs no četriem soda metieniem. Basketboliste arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra trīs bumbas un bloķēja vienu metienu, kā arī beidza spēli ar otru labāko +/- koeficientu komandā +32 un efektivitāti 17.

Pirejas komandas rezultatīvākā spēlētāja ar 19 gūtiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Anna Stamolamprou, bet vēl 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Ruta Hamblina.

Viesu komandā labākā bija Natālija Fontēna, gūstot 14 punktus.

Nākamo spēli latviešu pārstāvētā "Olympiakos" aizvadīs 21.oktobrī, mājās uzņemot Čehijas KKZ vienību.