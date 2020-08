Vorens gūst 53 punktus 'Pacers' uzvarā pār '76ers'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Indiānas "Pacers" uzvarā pār Filadelfijas "76ers" sestdien Entonijs Vorens guva 53 punktus.

"Pacers" pārspēja Filadelfijas "76ers" ar 127:121 (35:29, 26:26, 20:32, 46:34).

Vorens trāpīja 20 no 29 metieniem no spēles, tai skaitā 9 no 12 trīspunktu metieniem un visus četrus soda metienus.

Viktors Oladipo un Ārons Holidejs katrs guva pa 15 punktiem Indiānas komandas labā, Oladipo pievienojot arī septiņas atlēkušās bumbas, bet Holidejs noformēja "double-double" ar desmit rezultatīvām piespēlēm un piecām zem groza izcīnītām bumbām. Domants Sabonis uzvarētāju rindās nespēlēja.

Kamerūnas zvaigzne Džoels Embīds pretinieku rindās atbildēja ar fantastisku "double-double" - 41 punkts un 21 izcīnīta atlēkušā bumba - ar iespaidīgu metienu procentu no spēles - 15 no 23 raidījumiem trāpīja grozā. Tobiass Heriss pievienoja 30 punktus un astoņas bumbas zem groziem, bet austrāliešu aizsargs Bens Simonss arī sakrāca "double-double" - 19 punkti un 13 atlēkušās bumbas.

"Pacers" ar bilanci 40-26 pakāpās uz piekto vietu Austrumu konferencē un apsteidza "76ers", kuriem ir bilance 39-27.

Pašreizējā čempione Toronto "Raptors" pieveica vienus no galvenajiem titula pretendentiem Losandželosas "Lakers" ar 107:92 (23:21, 18:23, 31:26, 35:22).

Kails Lovrijs uzvarā guva 33 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, kamēr "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss atbildēja ar 20 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, kamēr Entonijs Deiviss pievienoja 14 punktus, bet "Lakers" basketbolisti piedzīvoja fiasko metienos, uzrādot sliktāko metienu precizitāti sezonā - 35,8 procenti jeb tikai 29 no 82 grozā raidītiem metieniem.

"Pret pāris lieliskiem puišiem mēs nācām laukumā gribēdami labi spēlēt un paveicām labu darbu," sacīja Lovrijs pēc mača.

Džeimss iemeta septiņus no 15 metieniem, kamēr pārējie Losandželosas kluba starta sastāva spēlētāji kopā - tikai piecus no 24 metieniem, un viņu 42 kopā gūtie punkti bija zemākais rādītājs sezonā.

"Mums vienkārši jāspēlē labāk un viņi jāsatriec," sacīja Džeimss. "Kad jūs iemetat metienus, tas atslābina aizsardzību, un mēs to nedarījām."

"Lakers" atrodas Rietumu konferences pirmajā vietā ar bilanci 50-15, un Toronto ir otrā Austrumu konferencē (47-18), abām vienībām gatavojoties gaidāmajām izslēgšanas spēļu cīņām.

"Laiks rādīs," sacīja Džeimss. "Mēs izmantosim šīs astoņas spēles, lai mēģinātu sagatavoties pēcsezonas mačiem, taču tas prasīs laiku. Katra spēle mums ir iespēja kļūt labākiem."

Toronto izvirzījās vadībā ar 13:0, kamēr "Lakers" pirmos punktus guva pēc spēlētām četrām minūtēm un 51 sekundes.

"Viņiem ir lieliska aizsardzība," sacīja "Lakers" treneris Frenks Vogels. "Mēs izdarījām dažas labas lietas, tikai tās nekapitalizējās taustāmā rezultātā."

22:3 spurts trešās ceturtdaļas sākumā izvirzīja Toronto komandu priekšā ar 63:50, un 7:0 izrāviens ar Džeimsu uz "Lakers" rezervistu soliņa ceturtajā ceturtdaļā apzīmogoja uzvaru.

"Mēs vienkārši bijām agresīvi, gribējām iziet laukumā un gūt uzvaru," sacīja Lovrijs. "Vienkārši gribējām ieslēgties un paveikt savus darbus."

Losandželosas "Clippers" sasniedza komandas rekordu ar 25 precīziem trīspunktu metieniem, ar 126:103 (37:25, 40:20, 26:21, 23:37) pārspējot Ņūorleānas "Pelicans".

Pols Džordžs guva 28 punktus, un Kavi Lenards, kurš pirms pievienošanās Losandželosas klubam bija svarīgākais spēlētājs Toronto vienības rindās 2019.gada čempionu titula izcīnīšanā, pievienoja 24 punktus.

"Clippers" ar 45 uzvarām un 21 zaudējumu ieņem otro vietu Rietumos.

"Kā spēlētāju grupa, domāju, nebijām mēs paši (ceturtdienas zaudējumā pret "Lakers")," sacīja Džordžs. "Mēs centāmies atgūt savu identitāti. Mēs darījām darbu, un beigās tas atmaksājās."

"Clippers" trāpīja 25 no 47 metieniem aiz trīspunktu līnijas, kanonādi vadot Džordžam, kurš trāpīja astoņus no 11 "trīnīšiem", lai arī aizmeta garām visus sešus divpunktu metienus.

"Pelikāniem" rezultatīvākais bija rezervists Nikeils Aleksandrs - Volkers ar 15 punktiem. Debitantam Zaionam Viljamsonam šoreiz tikai septiņi punkti un piecas atlēkušās bumbas nedaudz vairāk nekā 14 spēlētās minūtēs.

Denveras "Nuggets" ar 105:125 (26:28, 31:28, 22:38, 26:31) zaudēja Maiami "Heat".

Uzvarētāju labā Džimijs Batlers un Bams Adebajo, kurš izcīnīja arī deviņas bumbas zem groziem, katrs guva pa 22 punktiem, bet rezervista Kellija Olinika rēķinā 20 punkti.

"Heat" ar bilanci 42-24 ir divas uzvaras priekšā Indiānas vienībai un ieņem ceturto vietu Austrumos, savukārt "Nuggets", kurai pa 19 punktiem guva Nikola Jokičs un rezervists Džeremajs Grānts, ar bilanci 43-23 Rietumos ir trešie.

Visbeidzot Oklahomasitijas un Jūtas komandu cīņā par ceturto vietu Rietumos Oklahomasitijas "Thunder" apspēlēja Jūtas "Jazz" ar 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32). "Jazz" (42-24) pagaidām saglabā ceturto vietu, bet viņu vakardienas pretiniekiem ir tikai par spēli un uzvaru mazāk.

"Thunder" (41-24) komandā seši spēlētāji guva ar diviem cipariem rakstāmu punktu daudzumu. Par rezultatīvāko kļuva Šejs Džildžess-Aleksandrs ar 19 punktiem, Kriss Pols pievienoja 18 punktus un pa septiņām rezultatīvām piespēlēm un atlēkušajām bumbām, bet jaunzēlandietis Stīvens Adams tika pie "double-double" - 16 punkti un 11 atlēkušās bumbas.

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvada pa astoņiem mačiem, lai noskaidrotu galējo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.

Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz par mazāk nekā četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci minisērijā līdz divām uzvarām. Komanda, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs.

Jau ziņots, ka deviņas dienu periodā pirms NBA sezonas atsākšanās 344 veiktajos Covid-19 testos netika atrasti pozitīvi gadījumi.

NBA sezona ar 22 komanda līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.