‘Warriors’ NBA fināla trešajā spēlē var nākties iztikt bez Tomsona un Lūnija

Savainojumi turpina vajāt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālisti Goldensteitas “Warriors” komandu, kuras spēlētāji Klejs Tomsons un Kevons Lūnijs, visticamāk, nevarēs vienībai palīdzēt trešdien tās pirmajā finālsērijas mājas spēlē.

Jau ziņots, ka svētdien pirmo uzvaru NBA finālā izcīnīja Goldensteitas “Warriors” komanda, kas ar rezultātu 109:104 (26:27, 28:32, 34:21, 21:24) pieveica mājiniekus Toronto “Raptors”, sērijā panākot 1-1.

Viens no Goldensteitas līderiem Klejs Tomsons neveiksmīgi piezemējās pēc tālmetiena spēles ceturtajā ceturtdaļā. Lai gan aizsargs vēl kādu laiku piedalījās spēlē, Tomsons laukumu pameta klibodams un vairs no ģērbtuvēm neatgriezās.

Pieckārtējam Visu zvaigžņu spēles dalībniekam konstatēts paceles cīplsas sastiepums, vēsta “The Athletic” žurnālists Šamss Čaranija. Šī brīža prognozes liecina, ka Tomsona pieejamība sērijas trešajai spēlei saucama par “apšaubāmu”.

Basketbolists, kurš ar 25 punktiem bija rezultatīvākais “Warriors” spēlētājs otrajā finālsērijas spēlē, gan nākamās divas dienas centīsies treniņos pārliecināties par savām iespējām palīdzēt komandai trešdienas mačā. Aizsargs izslēgšanas spēļu laikā vidēji laukumā pabijis 38,9 minūtes, kuru laikā izcēlies ar 19,5 punktiem spēlē.

Klay Thompson limped off the floor and into the locker room with an apparent leg injury after landing awkwardly on a shot attempt. pic.twitter.com/SNT3dEe5U9