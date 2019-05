'Warriors' pieveic 'Blazers' pēc kārtējās lieliskās atgūšanās

Otro Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālsērijas spēli pēc kārtas apbrīnojamu sniegumu spēles otrajā puslaikā demonstrēja Goldensteitas "Warriors" vienība, kas sestdien ar rezultātu 110:99 (27:29, 26:37, 29:13, 28:20) pieveica Portlendas "Trail Blazers" un sērijā panāca 3-0.

Abu komandu galvenie treneri pirms spēles veica izmaiņas savos pamatpiecniekos. "Warriors" centra pozīciju ieņēma Deimions Džounss, kuram šī bija trešā spēle pēc atgūšanās no krūšu muskuļa savainojuma, bet par mājinieku piekto numuru tika izraudzīts Maijerss Lenards.

Portlendas vienība sagrāba spēles iniciatīvu no tās pirmajām sekundēm. Komanda pirmajā ceturtdaļā tika pie iespējas izpildīt 13 soda metienus, realizēja desmit no tiem un no pirmā gūtā groza pārvaldīja vadību.

Otrās ceturtdaļas sākumā, laukumā dodoties vairākiem rezervistiem, "Trail Blazers" pārsvars tikai pieauga. Lielāko deficītu Goldensteitas klubs piedzīvoja divas minūtes līdz puslaika pārtraukumam, kad Sets Karijs atbruņoja brāli Stefanu, devās pāri pārejas uzbrukumā un trāpīja tālmetienu, panākot 60:42 mājinieku labā.

Taču otro spēli pēc kārtas liktenīga izrādījās trešā ceturtdaļa, kurā dominēja "Warriors" vienība. Viesi tajā uzvarēja ar rezultātu 29:13, bet kopā otrajā puslaikā Goldensteitas aizsardzība pieļāva vien 33 pretinieku punktus.

Izcilu sniegumu abās laukuma pusēs rādīja Dreimonds Grīns, kurš izcēlās ar 20 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām, 12 rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām. Rezultatīvākais viesu labā bija Stefans Karijs ar 36 punktiem, bet Klejs Tomsons guva 19 "ačus".

Portlendas rindās visvairāk pretinieku grozā sameta Sīdžejs Makolums, kurš sakrāja 23 punktus. Tiesa, gan viņu, gan komandas līderi Deimienu Lilardu turpināja vajāt metienu precizitātes problēmas. Makolums trāpīja septiņus no 20 metieniem no spēles, bet Lilards realizēja vien piecus no 18, tiekot pie 19 punktiem.

"Warriors" vienība turpina spēlēt bez savainotās zvaigznes Kevina Duranta, kurš, visticamāk, šo sēriju izlaidīs visā tās garumā, vēsta "NBC Sports". Sagaidāma arī nav Demarkusa Kazinsa atgriešanās laukumā.

Tikai 18 minūtes šajā spēlē aizvadīja "Warriors" uzbrucējs Andrē Igudala, kuram traucējis kreisā ikra savainojums, pēc spēles ziņoja "The Athletic" žurnālists Entonijs Sleiters.

Goldensteitas komanda kopš Duranta savainojuma uzvarējusi četras spēles pēc kārtas. Turklāt jau trešo reizi komanda uzvaru izrāvusi tieši otrajā puslaikā, atņemot vadību pretinieku vienībai.

Komandas sērijas ceturto spēli aizvadīs Portlendā, 20. maijā, bet svētdien, 19. maijā, Toronto "Raptors" centīsies nepiedzīvot šādu pašu likteni un panākt 1-2 Austrumu konferences finālsērijā pret Milvoku "Bucks" komandu.