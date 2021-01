'Wizards' klubā astotais Covid-19 gadījums; atcelta kārtējā spēle

Dāvja Bertāna pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Vašingtonas "Wizards" atcelta arī trešdien paredzētā izbraukuma spēle ar Šarlotas "Hornets", informē NBA.

"Wizards" komandas ģenerālmenedžeris Tomijs Šepards pagājušonedēļ atklāja, ka pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits Vašingtonas komandā sasniedzis sešus. Ievērojot NBA drošības un veselības protokolu, "Wizards" joprojām nevar nokomplektēt sastāvu ar astoņiem spēlētājiem, lai varētu aizvadīt spēli.

Tiesa, tagad jau septītajam komandas basketbolistam bijis pozitīvs Covid-19 pārbaudes rezultāts, kā arī saslimis kāds no kluba pārstāvjiem, vēstī medijs "The Washington Post". Līdz šim vienības personāls bija izvairījies no inficēšanās.

Zināms, ka veselie basketbolisti nedēļas nogalē piedalījušies individuālos treniņos, bet komanda kopā nav trenējusies jau kopš pagājušās pirmdienas, min "The Washington Post".

Covid-19 uzliesmojuma dēļ tagad atceltas jau piecas "Wizards" spēles pēc kārtas. Nākamais mačs Vašingtonas vienībai paredzēts piektdien viesos pret Milvoku "Bucks" komandu.

Klubs gan cer, ka komanda, kurai šobrīd ir seši veseli basketbolisti, varētu aizvadīt kopīgu treniņu jau trešdien, ziņo medijs ESPN. Daļa no spēlētājiem, kuri inficējās ar Covid-19, varētu drīz atgriezties ierindā.

"Wizards" ar trim uzvarām 11 spēlēs ieņem priekšpēdējo vietu starp 15 Austrumu konferences komandām. Pārējās vienības aizvadījušas 12 līdz 15 spēles.

Medijs "The Athletic" svētdien ziņoja, ka "Wizards" nolēmusi lauzt līgumu ar Latvijas centra pozīcijas spēlētāju Pasečņiku, taču komanda par to oficiāli vēl nav pavēstījusi.