'Wizards' turpina spēlēt bez Bertāna un piekāpjas 'Pistons'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Vašingtonas "Wizards" ceturtdien, 1. aprīlī, piedzīvoja zaudējumu pret vienu no līgas vājākajiem klubiem.

"Wizards" viesos ar 91:120 (22:32, 22:31, 24:24, 23:33) piekāpās Detroitas "Pistons".

Kājas ikra muskuļa savainojuma dēļ aizvien ierindā nav Dāvis Bertāns.

Vašingtonas komandā pa 16 punktiem iemeta Robins Lopess un Rasels Vestbruks, kuram arī 11 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles. "Pistons" uzvaru ar 31 punktu kaldināja Džošs Džeksons, kamēr vēl pa 13 punktiem pievienoja Frenks Džeksons un Meisons Plamlī, kuram arī 11 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles.

Vestbruks šosezon jau izcēlies ar 18. "triple double".

"Wizards" šajā spēlē uzstādīja jaunu kluba antirekordu. Vašingtonas komandas spēlētāji ceturtdien no soda metiena līnijas realizēja 31,6% metienu (6 no 19). 1962. gada 22. janvāra spēlē "Wizards" pret Ņujorkas "Knicks" no soda metienu līnijas realizēja 8 no 25 metieniem jeb 32%.

Iegurņa savainojuma dēļ trešo spēli pēc kārtas izlaida šīs sezonas līgas labākais punktu guvējs Bredlijs Bīls.

Sestdien "Wizards" tiksies ar Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks".

"Wizards" ar 17 uzvarām 47 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 12.vietu.

Citā spēlē Losandželosas "Clippers" mājās ar 94:101 (20:31, 29:31, 21:19, 24:20) zaudēja Denveras "Nuggets".

Džamals Marejs Denveras komandā izcēlās ar 23 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, bet vēl 20 punktus iemeta Maikls Porters juniors. Otrā laukuma pusē rezultatīvākais ar 24 punktiem un 12 bumbām zem groziem bija Kavai Lenards, taču 18 punkti un sešas atlēkušās bumbas Terensam Manam.

Garākā ceturtdienas spēle bija vērojama Sanantonio, kur vietējā "Spurs" savā laukumā ar 129:134 (22:32, 26:22, 32:30, 30:26, 19:24) otrajā pagarinājumā piekāpās Atlantas "Hawks".

28 punktus Atlantas komandā guva Klints Kapela, Bogdans Bogdanovičs un Trē Jangs. Pirmais no viņiem arī izcīnīja 17 atlēkušās bumbas, Bogdanovičam vēl pa piecām bumbām zem groziem un rezultatīvām piespēlēm, kamēr Jangs 12 reizes rezultatīvi piespēlēja.

Sanantonio komandā 29 punkti Derikam Vaitam, bet 36 punkti, piecas bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles Demāram Derouzenam.

Tikmēr Maiami "Heat" mājās ar 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28) uzvarēja Goldensteitas "Warriors".

Džimijs Batlers izcēlās ar 22 punktiem, sešām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, 21 punkts Dankanam Robinsonam, bet 20 punkti Taileram Hero. "Warriors" komandā 36 punkti un 11 atlēkušās bumbas Stefenam Karijam, taču vēl 23 punktus guva arī Endrū Viginss, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.

Ņūorleānas "Pelicans" savā laukumā ar 110:115 (26:27, 19:25, 31:19, 25:30, 9:14) pagarinājumā zaudēja Orlando "Magic".

Vendels Kārters juniors uzvaru sekmēja ar 21 punktu un 12 atlēkušajām bumbām, bet 19 punkti un piecas piespēles Terensam Rosam. Otrā laukuma pusē 31 punkts un astoņas bumbas zem groziem Nikeilam Aleksandram-Volkeram, bet 14 punkti un 17 atlēkušās bumbas Džošam Hārtam.

Visbeidzot Bruklinas "Nets" mājās ar 111:89 (32:11, 36:37, 24:17, 19:24) pieveica Šarlotas "Hornets".

Džefs Grīns uzvarētāju labā izcēlās ar 21 punktu un astoņām bumbām zem groziem, 17 punkti Lendrijam Šametam, kamēr vēl pa 15 punktiem guva Tailers Džonsons un Kairijs Ērvings, kuram arī 11 atlēkušās bumbas un astoņas piespēles. "Hornets" komandā pa 13 punktiem iemeta Gordons Heivords un Devonte Greiems.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.