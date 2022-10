'Wizards' zvaigzne Bīls: es un Porziņģis būsim interesants duets

Nacionālas basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" zvaigzne Bredlijs Bīls tic, ka viņš un latvietis Kristaps Porziņģis gaidāmajā sezonā būs interesants duets, kas palīdzēs komandai izcīnīt uzvaras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bīls un Porziņģis pirmo reizi kopā spēlēja pirmajā pārbaudes spēlē Japānā pret Goldensteitas "Warriors", un vienā no spēles epizodēm abi izspēlēja skaistu bumbas triecienu grozā no augšas.

Mais oui, la connexion Beal - Porzingis.pic.twitter.com/QG17ggUU9n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 30, 2022

"NBA uzvarēt ir grūti. Čempionu titulu var iegūt tikai viena komanda. Taču es ticu tam, ko mēs šeit būvējam. Man nav bijusi iespēja spēlēt kopā ar Porziņģi. Es domāju, ka mēs būsim interesants duets," podkāstā "The Old Man and The Three" treica Bīls. "Kails Kuzma nepārtraukti attīstās. Mēs sastāvu esam papildinājuši ar vairākiem spēlētājiem, kuri var mainīt spēles gaitu. Viņi iederēsies sistēmā, ko vēlas redzēs Vess (Anselds, galvenais treneris)."

Bīlam pēc aizvadītās sezonas noslēdzās līgums ar "Wizards", un viņš mēģināja saprast, kurā komandā vislabāk iederēsies. Bīls neslēpa, ka šajā starpsezonā nebija daudzi klubi, kuri varēja atļauties piedāvāt viņam līgumu. "Sapratu, ka Vašingtona man būs labākā vieta," viņš piebilda.

Bīls piekrita piecu gadu līgumam, sākot ar 2022./2023.gada sezonu. Šajā laikā viņa alga būs 251 miljons ASV dolāru.

29 gadus vecais spēlētājs savā karjerā vidēji spēlē guvis 22,1 punktu, izcīnījis 4,1 atlēkušo bumbu un sakrāji 4,2 rezultatīvas piespēles. 2021./2022.gada sezona viņam beidzās priekšlaicīgi plaukstas locītavas savainojuma dēļ.