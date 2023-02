'Wizards' zvaigznei Bīlam piespriež naudas sodu par tiesneša pagrūšanu

Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa komandas biedrs Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bredlijs Bīls sodīts ar 25 000 dolāru lielu naudas sodu par tiesneša pagrūšanu.

Sestdien notikušajā mačā starp "Wizards" un Indiānas "Pacers" Bīls centās pārtvert tālu piespēli pie sāna līnijas. Tas viņam neizdevās, un basketbolists ar seju uztriecās virsū tiesneša Džona Batlera plecam. Pēc tam Bīls viņu iegrūda tukšajās sēdvietās un aizskrēja prom.

The NBA has fined Bradley Beal $25,000 for making contact with an official.

It happened on this play last Saturday between the Wizards and Pacers.pic.twitter.com/As0KsFrmen