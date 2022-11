Žagaram 32 gūti punkti 'Nevežis' uzvarā Karaļa Mindauga kausa spēlē

Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien Lietuvā guva 32 punktus Karaļa Mindauga kausa spēlē un kaldināja Ķēdaiņu "Nevežis" komandas uzvaru otrajā pagarinājumā.

"Nevežis" basketbolisti mājās ar 122:118 (19:19, 20:19, 18:23, 32:28, 16:16, 17:13) uzvarēja Pasvāles "Pieno Žvaigždes".

Žagars laukumā pavadīja 38 minūtes un 53 sekundes, realizējot deviņus no 13 divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sakrāja trīs rezultatīvas piespēles, piecreiz kļūdījās, septiņreiz pārķēra bumbu, sakrāja četras piezīmes, izprovocēja astoņus noteikumu pārkāpumus pretiniekiem, kā arī tika pie labākajiem spēlē +/- rādītāja (+13) un efektivitātes koeficienta (39).

Zaudētājiem deviņus punktus guva Rihards Kuksiks. Latviešu uzbrucēja kontā 23 minūtēs un 40 sekundēs šajā spēlē realizēti trīs no četriem divpunktu metieniem un viens no četriem tālmetieniem. Kuksiks arī sakrāja pa atlēkušajai bumbai un rezultatīvai piespēlei, divām kļūdām, trim personiskajām piezīmēm, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu pretiniekam, kā arī tika pie +/- rādītāja +8 un efektivitātes koeficienta trīs.

Žagars kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju, bet pretiniekiem 30 punkti un sešas rezultatīvas piespēles Dastina Vēra kontā.