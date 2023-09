Žagaram ir jāuzlabo spēle aizsardzībā, akcentē 'Fenerbahce' ģenerālmenedžeris

Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars ir ļoti prasmīgs uzbrukuma spēlētājs, taču viņam jāiegulda nopietns darbs aizsardzības pilnveidošanā, akcentē Turcijas superkluba Stambulas "Fenerbahce" ģenerālmenedžeris Derja Janers.

Lieliski sevi apliecinājis Pasaules kausa finālturnīrā, Žagars šomēnes vienojās par trīs gadu līgumu ar "Fenerbahce". Pirmo šī kontrakta sezonu latvietis gan pavadīs Lietuvā, kur būs Viļņas "Wolves" saspēles vadītājs un piedalīsies ULEB Eirokausā.

"Esam patīkami satraukti par Žagaru. Saspēles vadītāju tirgus ir ļoti neliels, ir sarežģīti atrast tradicionāli perfektu šīs pozīcijas spēlētāju," portāls "Eurohoops" citā Janera teikto. "Žagars ir tuvu tam, lai būtu pilnīgs savā uzbrukuma spēlē, taču viņam ir arī savi vājie punkti. Viņam ir jāpilnveido aizsardzība un jāpierāda sevi šajā aspektā. Tāpat Žagaram traumu dēļ ir bijis problēmas atrast stabilitāti."

Sagaidāms, ka par šo sezonu Žagars pelnīs 270 000 eiro, no kuriem 180 000 maksās "Wolves", bet pārējo - "Fenerbahce". Savukārt pēc tam nākamajos divos gados latvietis saņems pa 350 000 eiro.

Arturs Zagars will receive 270k in total this year. Of these €90K will be paid by Fenerbahçe and €180 thousand by Wolves BC. He will earn 350k € next year at Fenerbahce. If Fenerbahçe exercises the option and his contract continues for the 3rd year, he will still earn 350K € pic.twitter.com/jnADMWhjBB