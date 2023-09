Žagars: basketbolā visi zina 'Fenerbahce' vārdu

Turcijas grands Stambulas "Fenerbahce" basketbolā ir liels vārds, ko zina visi, prieku par līguma noslēgšanu ar šo komandu neslēpa Latvijas izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars.

Pirms pāris dienām Žagars oficiāli vienojās ar "Fenerbahce" par trīs gadu līgumu. Pirmo sezonu latvietis gan pavadīs Lietuvā, spēlējot Viļņas "Wolves" sastāvā, kas cīnīsies arī ULEB Eirokausā.

"Esmu patīkami satraukts, "Fenerbahce" klubā mani uzņēmuši ļoti silti. Kad apmeklēju kluba basketbola muzeju, vēlējos iegūt šeit atrodamās trofejas pēc iespējas ātrāk," portāla "Eurohoops" turku sadaļai teica Žagars. "Basketbolā nav iespējams nezināt tādu vārdu kā "Fenerbahce". Šeit ir bijuši lieliski spēlētāji un treneri, šis ir klubs ar bagātu vēsturi. Esmu ļoti laimīgs būt daļa no šīs ģimenes."

Žagars akcentēja, ka "Fenerbahce" ir klubs, kas domā par tituliem, un viņš ir pārliecināts, ka duetā ar daudzsološo izraēlieti Jamu Madaru nākotnē spēles iepriecināt Stambulas komandas līdzjutējus.

Plašāka sabiedrība Žagaru ieraudzīja Pasaules kausā, kurā Latvijas izlase debijas reizē izcīnīja piekto vietu. Saspēles vadītājs bija komandas līderis un redzamākais spēlētājs laukumā.

"Pasaules kausā nebijām starp favorītiem, bet izdevās izcīnīt piekto vietu. Latvijai šāds sasniegums nozīmē daudz. Pirmā posma uzvarā pret Franciju mēs atspēlējāmies no iedzinēju lomas. Kādas 30 sekundes bijām tik laimīgi, it kā būtu ieguvuši zelta medaļas. Neviens neticēja, ka izkļūsim no grupas," atcerējās Žagars. "Pēc ceturtdaļfināla mani uzslavēja Deniss Šrēders. No tāda kalibra spēlētāja dzirdēt ko tādu bija patīkami."

Savā pirmajā sezonā ar "Wolves" komandu Žagars vietējā līgā vēlas cīnīties par "play-off" un tikt pēc iespējas tālāk ULEB Eirokausā.