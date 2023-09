Žagars oficiāli noslēdz trīs gadu līgumu ar 'Fenerbahce'

Latvijas basketbolists Artūrs Žagars oficiāli noslēdzis līgumu ar Turcijas basketbola grandu Stambulas "Fenerbahce", kas viņu pirmajā līguma gadā izīrēs Lietuvas klubam Viļņas "Wolves", vēsta Turcijas klubs.

23 gadus vecais Žagars teicami sevi apliecināja Pasaules kausa izcīņā Latvijas izlases sastāvā, finālturnīra laikā izceļoties spēlē ar 12,4 punktiem un 7,4 rezultatīvām piespēlēm. Tā kā viņš Pasaules kausa laikā bija brīvais aģents, pēc turnīra par viņu bija pietiekami liela interese.

Jau iepriekš izskanēja runas par "Fenerbahce" interesi, bet pirmdien paziņots par oficiālu līgumu. Žagars noslēdzis trīs gadu līgumu, bet pirmajā sezonā viņš turpinās spēlēt Lietuvā, kur spēlēja aizvadītajā sezonā. Stambulas klubs viņu izīrēs Viļņas "Wolves" vienībai, kas cīnīsies ULEB Eiropas kausa izcīņā.

Welcome to the 💛💙 family Arturs! pic.twitter.com/Z4YW7TefIS