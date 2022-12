Žagars samet 25 punktus pret spēcīgo Viļņas 'Rytas'

Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien Lietuvas Basketbola līgas (LKL) spēlē guva 25 punktus un tika pie sešām rezultatīvām piespēlēm, taču tas neglāba Ķēdaiņu "Nevežis" no zaudējuma pret pagājušās sezonas čempioni Viļņas "Rytas".

"Nevežis" mājas spēlē ar rezultātu 84:86 (18:31, 26:23, 19:17, 21:15) piekāpās "Rytas".

Žagaram pēdējās 90 spēles sekundēs bija iespējas ne tikai izraut neizšķirtu, bet arī izcīnīt uzvaru, taču visi trīs viņa izpildītie metieni lidoja garām grozam.

Latvijas basketbolists laukumā bija 33 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un sešos no deviņiem soda metieniem, ar kopā gūtie 25 punktiem kļūstot par rezultatīvāko mājinieku rindās. Viņš arī atzīmējās statistikā ar divām atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm, septiņām kļūdām, trīs personīgajām piezīmēm un sešiem izprovocētiem sodiem, sakrājot +/- rādītāju +3 un efektivitātes koeficientu 20.

Uzvarētāju rindās Gītis Radzevičs guva 19 punktus un izcīnīja 12 bumbas zem groziem, tiekot pie "double-double".

"Nevežis" ar izcīnītiem sešiem panākumiem un astoņām neveiksmēm turnīra tabulā ieņem devīto vietu, kamēr "Rytas" ar bilanci 10-3 atrodas otrajā pozīcijā.

Abas komandas šosezon jau bija tikušās divas reizes, abās panākumu gūstot "Nevežis" basketbolistiem.