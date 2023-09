Žagars tuvu līgumam ar Eiropas basketbola grandu 'Fenerbahce'

Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars, kurš sevi spoži pieteica Pasaules kausa finālturnīrā, nonācis tuvu līgumam ar Turcijas superklubu Stambulas "Fenerbahce", vēsta "Eurohoops" redaktors Aris Barks.

Šobrīd 23 gadus vecais Žagars ir bez līguma, bet Pasaules kausā, kurā debitante Latvija izcīnīja piekto vietu, viņš bija viens no spilgtākajiem spēlētājiem, izpelnoties vietu arī otrajā simboliskajā izlasē. Finālturnīra laikā saspēles vadītājs vidēji spēlē atzīmējās ar 12,4 punktiem un 7,4 rezultatīvām piespēlēm.

Cīņā par piekto vietu Žagars uzvarā pret Lietuvu izpildīja 17 rezultatīvas piespēles, kas ir Pasaules kausa rekords.

Savukārt nu "Eurohoops" ziņo, ka Žagars ir tuvu tam, lai noslēgtu līgumu ar "Fenerbahce", kas 2017. gadā uzvarēja ULEB Eirolīgā un arī pēc tam cīnījusies par titulu. Medijs gan ziņo, ka sezonu latvietis iesākšot Lietuvas klubā Viļņas "Wolves", tajā spēlējot uz īres tiesībām.

