Žagars un Gražulis iekļauti Pasaules kausa 'izlaušanās' simboliskajā izlasē

Pēc veiksmīga snieguma Pasaules kausā Latvijas basketbola izlases līderi Artūrs Žagars un Andrejs Gražulis iekļauti starp tiem 13 spēlētājiem, kuri finālturnīrā pozitīvi pārsteiguši visvairāk.

Žagars bija viena no lielākajām Pasaules kausa sensācijām. Līdz šim pieaugušo basketbolā maz iespējas ieguvušais 23 gadus vecais saspēles vadītājs itāļu trenera Lukas Banki vadībā atvērās un astoņās turnīra spēlēs vidēji izcēlās ar 12,4 punktiem un 7,4 rezultatīvām piespēlēm. Turklāt cīņā par piekto vietu pret Lietuvu viņš izpildīja 17 rezultatīvas piespēles, kas ir Pasaules kausa rekords.

Latvietis tika iekļauts turnīra otrajā simboliskajā izlasē, bet šobrīd oficiāli vēl ir bez darba, jo nav līguma nākamajai sezonai. Tiesa, viņš esot tuvu kontraktam ar Eiropas grandu Stambulas "Fenerbahce".

Pasaules kausā pārsteidza arī Gražulis. Svarīgajā mačā pret Brazīliju viņš pamanījās gūt 24 punktus, grozā raidot 11 no 15 metieniem, bet pret Itāliju viņam 28 punkti (12/13 metienos no spēles). Tāpat augsti vērtējams basketbolista sniegums aizsardzībā, spējot nosegt vairāku pozīciju spēlētājus.

Turnīru Gražulis noslēdza ar 14,4 punktiem vidēji spēlē.

Starp "izlaušanās" spēlētājiem iekļauti arī viens no Lietuvas izlases līderiem Roks Jokubaitis, pasaules čempions Vācijas izlasē Andreass Obsts, kurš pretiniekus dzina izmisumā ar saviem tālmetieniem, Kobes Braienta līdzinieks Rondaije Holliss-Džefersons no Jordānijas izlases un austrāliešu lielā cerība Džoss Gidijs, kurš sevi jau pieteicis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

It was their time to shine 🌟#FIBAWC x #WinForAll