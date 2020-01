'Žalgiris' basketbolists par katru 'danku' un trīspunktnieku ziedos Austrālijai

Lietuvas kluba Kauņas "Žalgiris" basketbolists Džoks Landeils apņēmies ziedot 100 ASV dolārus par katru nākamajā spēlē trāpīto tālmetienu un izpildīto triecienu grozā no augšas ugunsgrēku postītajai Austrālijai, ziņo basketbola klubs.

Austrālijas izlases basketbolista pārstāvētā vienība ceturtdien ULEB Eirolīgas turnīrā tiksies ar Madrides "Real" komandu. Landeils naudas summu valstij ziedos par šajā spēlē abu komandu kopā gūtajiem tālmetieniem un izpildītajiem "dankiem".

"Vairāki draugi un komandas biedri no valstsvienības sāka darīt ko līdzīgu Nacionālajā basketbola līgā [Austrālijas augstākajā līgā]," stāsta Landeils. "Viņi ziedojuši par noteiktu daudzumu "danku" vai trīspunktnieku. Sākotnēji biju jau ziedojis līdzekļus, taču tad ievēroju šādas akcijas. Nodomāju, kāpēc gan arī Eiropā neveicināt izpratni par notiekošo Austrālijā."

Basketbolists arī pauda prieku par Austrālijas basketbolistiem Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), kuri ziedojuši dzimtenei prāvas summas.

Trying to do his part to save the nature and fight the Australian bushfires, @JockLandale will be donating $100 for each team's dunk and three-pointer in the Zalgiris vs Real Madrid @EuroLeague game this Thursday.

Full interview with Jock Landale 👉 https://t.co/4ULj3Xhon9 pic.twitter.com/WRtHatmAbO