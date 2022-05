'Žalgiris' divu latviešu pusfināla duelī piedzīvo vēsturisku neveiksmi

Lietuvas basketbola flagmanis Kauņas "Žalgiris" sestdien zaudēja Lietuvas Basketbola līgas (LKL) ceturtajā pusfināla spēlē, Panevēžas "Lietkabelis" komandai sērijā uzvarot ar rezultātu 3-1.

"Lietkabelis" mājās triumfēja ar rezultātu 86:75 (15:17, 28:15, 24:25, 19:18), nodrošinot sev vietu LKL finālā. Kaspara Bērziņa pārstāvētā komanda tikai otro reizi savas pastāvēšanas vēsturē cīnīsies par Lietuvas zeltu.

Savukārt "Žalgiris" komanda kopš Lietuvas neatkarības atgūšanas ne reizi izslēgšanas spēlēs nebija apstājusies pirms finālsērijas. Klubam ar 23 zelta medaļām LKL čempionātā pirmo reizi nāksies piedalīties bronzas sērijā.

Uzvarētāju rindās sešus punktus guva Kaspars Berziņš, kurš realizēja divus no četriem metieniem no spēles, kā arī divus no trim soda metieniem. Centra pozīcijas spēlētājs sev atvēlētajās desmit minūtēs pa reizi savāca atlēkušo bumbu, rezultatīvi piespēlēja, kā arī kļūdījās un pārkāpa noteikumus.

Viesu rindās pamatsastāvā gāja Jānis Strēlnieks, kurš 28 minūtēs guva desmit punktu (1/3 divpunktu metienos, 2/5 trīspunktu metienos, 3/3 soda metienos), savāca četras bumbas zem groziem, atdeva divas rezultatīvas piespēles un vienreiz pārtvēra bumbu.

Kauņas komanda uzvarēja sērijas pirmo spēli, bet pēc tam piedzīvoja trīs zaudējumus pēc kārtas. Otrajā pusfināla sērijā Viļņas "Rytas" komanda ar 3-1 pieveica "Šiauliai" vienību.

Ziņots, ka "Žalgiris" jau ceturtdaļfinālā knapi izvairījās no fiasko, vien sērijas piektajā mačā nodrošinot panākumu pret Toma Leimaņa un trenera Sanda Buškevica pārstāvēto Klaipēdas "Neptunas" komandu.